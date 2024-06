Megalopolis di Francis Ford Coppola ha finalmente una distribuzione anche in America

News Cinema

Dopo mesi di attesa, in cui Megalopolis è stato venduto in tutto il mondo mentre il Nordamerica latitava, è stato annunciato che la Lionsgate distribuirà il film epico e sperimentale di Francis Ford Coppola.

Dopo la presentazione in concorso al Festival di CaAdam Fogelsonnnes, dove ha diviso la critica, Megalopolis, magnum opus di Francis Ford Coppola che per realizzarlo ha pagato di tasca sua ben 120 milioni di dollari, era stato venduto in quasi tutti i paesi fuorché in patria, in Nordamerica. Rifiutato dai grossi Studios perché troppo strano e sperimentale, ha trovato finalmente casa alla Lionsgate, che lo porterà nei cinema il prossimo autunno. In Italia come noto arriverà distribuito dalla Eagle, che deve ancora annunciare una data.

Megalopolis arriva nei cinema americani

Ma la notizia, appunto, è che Megalopolis arriverà anche nei cinema americani grazie alla Lionsgate, che ce lo porterà il 27 settembre prossimo. Non si sa ancora se la casa di distribuzione organizzerà una campagna di marketing per il film, che al momento ha una percentuale di 52 su Rotten Tomatoes e oltreoceano si sa che queste cose contano. Queste le parole del presidente della Lionsgate, :

Francis è una leggenda. Per molti di noi, i suoi doni al cinema sono stati una delle cose che ci hanno ispirato a dedicare la nostra carriera ai film. E' un vero privilegio lavorare con lui e portare questo film incredibile, audace e assolutamente unico al pubblico cinematografico. Alla Lionsgate ci impegniamo ad essere una casa per artisti audaci e coraggiosi, e Megalopolis dimostra che non c'è nessuno più audace e coraggioso del maestro, Francis Ford Coppola.

Francis Ford Coppola ha replicato:

Una delle regole di lavoro che ho sempre seguito e a cui ho dato la priorita (a mio vantaggio) è quella di continuare a lavorare con società e squadre che hanno dimostrato nel tempo di essere buoni amici oltre che collaboratori fantastici. Ecco perchè sono elettrizzato che Adam Fogelson e Lionsgate distribuiscano Megalopolis. Sono fiducioso che applicheranno lo stesso tenero amore e cura dati ad Apocalypse Now, che è attualmente al suo 45esimo anno di incredibili profitti e apprezzamento.

Lionsgate ha una lunga tradizione con Coppola, avendo distribuito in home video Apocalypse Now Final Cut, La conversazione, The Cotton Club Encore, Tucker: un uomo e il suo sogno e Un sogno lungo in giorno.