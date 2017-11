Medusa: i film del 2018, dopo un cinepanettone culinario

Forte del successo de L'ora legale, che ha vinto il biglietto d'oro come film italiano con l'incasso più alto del 2017, Medusa Film festeggia anche l'ottimo risultato de La ragazza nella nebbia e The Place. La distribuzione italiana chiude l'anno con il cinepanettone Natale da Chef e nel corso del primo semestre del 2018 punta sulla nuova regia di Luciano Ligabue Made in Italy, su Matrimonio italiano, con Diego Abatantuono, e su Una Festa esagerata, di e con Vincenzo Salemme. E poi ci sono importanti anticipazioni, come ci racconta Giampaolo Letta, Amministratore Delegato e Vicepresidente Medusa Film: