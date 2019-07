Medusa Film: "Portiamo al cinema film fatti al 100% da pesi massimi italiani"

News Cinema

La società di distribuzione diretta da Giampaolo Letta investe sugli attesi beniamini del pubblico, passando per nuovi autori e generi diversi.

Checco Zalone, Christian De Sica, Aldo, Giovanni e Giacomo e Ficarra & Picone. Potremmo già fermarci qui per valutare il futuro dei prossimi mesi di Medusa Film.

Oltre alle opere dei suddetti "pesi massimi", intitolate rispettivamente Tolo Tolo, Sono solo fantasmi e Odio l'estate (invece i due comici siciliani ancora non hanno il titolo per il loro ultimo lavoro in fase di riprese in Marocco), la società di distribuzione ha in serbo anche il nuovo thriller scritto e diretto da Donato Carrisi, L'uomo del labirinto, due film scritti e diretti da Fausto Brizzi (Se mi vuoi bene e La mia banda suona il pop), Supereroi di Paolo Genovese e 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi. Insomma, si direbbe dunque che è Tuttapposto per Medusa, proprio come il film in uscita il 3 ottobre scritto e interpretato da Roberto Lipari, per la regia Gianni Costantino.

Ma è lo stesso Giampaolo Letta, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Medusa Film, a parlarcene.