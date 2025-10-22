MediCinema: presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 i risultati di due progetti di Cineterapia

News Cinema

Continua la collaborazione fra La Festa del Cinema di Roma e MediCinema. Questa mattina sono stati presentati i risultati di due studi scientifici di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica legati alla Cineterapia.

Per il nono anno consecutivo, La Festa del Cinema di Roma arriva al Policlinico Agostino Gemelli di Roma grazie a MediCinema Italia - Il cinema che cura, associazione no profit nata nel 2013 che utilizza il cinema e più in generale la cultura come strumento per migliorare la qualità della vita dei pazienti di ospedali e case di cura. Il festival che si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone progettato da Renzo Piano ha portato nella Sala MediCinema del Gemelli, martedì 21 ottobre, La vita va così di Riccardo Milani, film di inaugurazione della Festa. Il 23 ottobre si proseguirà con Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi.

Questa mattina, presso lo spazio Lazio Film Commission, in un incontro dal titolo MediCinema, il cinema come cura complementare, sono stati presentati in anteprima i risultati di due progetti di Cineterapia. A moderare era Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, e la "conversazione" è cominciata con i saluti istituzionali di Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission, e di Fulvia Salvi, Presidente di MediCinema Italia, che ha ripercorso la storia di MediCinema. Presente anche Marina Morra, MediCinema Manager Lazio, che ha parlato di come l'ansia e lo stress legati al ricovero ospedaliero possano diminuire considerevolmente dopo la visione di un film e dopo aver condiviso con dei terapeuti le emozioni legate all'esperienza.

Lo studio Super Eroi Insieme

La professoressa Daniela Chieffo, direttrice di Psicologia Clinica al Policlinico Gemelli, ha illustrato il progetto clinico Super Eroi Insieme (SEI). Dedicato a pazienti pediatrici con patologie neurologiche complesse, ha coinvolto 30 bambini tra gli 8 e i 12 anni per sei mesi, con incontri a cadenza mensile. Gli appuntamenti prevedevano la proiezione di film di animazione dedicati a temi come amicizia, collaborazione, empatia e resilienza, accompagnati da attività ludico-educative tra bambini ospedalizzati e coetanei della scuola Lambruschini a Roma. I bambini, divisi in squadre ispirate a personaggi iconici come Spider-Man o Topolino, hanno partecipato a giochi e momenti di riflessione guidati dalle "6 A magiche" (Aiuto, Ascolto, Accoglienza, Accompagnare, Alleanza, Attenzione), pensate per rafforzare i messaggi trasmessi dai film. Il progetto è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto di psicologi, medici, volontari della sala MediCinema, personale sanitario infermieristico e le maestre di scuola che hanno supportato i bambini durante le attività. I risultati del progetto SEI mostrano che i bambini ricoverati hanno registrato un miglioramento significativo in tutte le dimensioni socio-emotive e dell'autostima tra l'inizio e la fine del percorso.

Lo studio Emozioni al Femminile

La professoressa Marianna Mazza e la dottoressa Caterina Brisi della UOC di Psichiatria Clinica d'Urgenza del Policlinico Gemelli IRCCS hanno presentato il secondo progetto denominato Emozioni al Femminile, nato da un'iniziativa congiunta di MediCinema Italia con la UOC di Psichiatria Clinica e d'Urgenza del Gemelli.

Emozioni al Femminile è un Protocollo Clinico che ha lo scopo di verificare l'efficacia della cineterapia in donne con disturbi ansiosi e disturbi dell'umore che afferiscono agli Ambulatori e al Day Hospital della UOC di Psichiatria Clinica e d'Urgenza del Policlinico Gemelli IRCCS. Lo studio ha previsto otto incontri, uno al mese, in cui un gruppo di donne con depressione e ansia ha assistito alla proiezione di un film insieme al proprio partner. Ogni film trattava un'emozione diversa e, dopo la visione, si apriva una discussione per riflettere sui contenuti del film. Hanno partecipato trenta donne sposate o conviventi, con un'età media di circa 56 anni, con diagnosi di depressione e ansia che assumevano farmaci antidepressivi e ansiolitici. Quindici di esse hanno preso parte alle proiezioni con il proprio partner.

"Dai dati raccolti" - hanno spiegato le ricercatrici Marianna Mazza e Caterina Brisi - "è emerso che guardare i film e parlarne insieme ha portato a una riduzione del 50% dei sintomi depressivi e del 64% di quelli ansiosi nel gruppo di donne che ha partecipato alla cinematerapia".

La cinematerapia al Policlinico Agostino Gemelli non sarebbe possibile senza la bellissima Sala MediCinema, situata all’ottavo piano Ala A del Policlinico Gemelli. È attrezzata in modo da ospitare pazienti che possono arrivare nel proprio letto. In 9 anni di attività la sala ha ospitato 900 film.