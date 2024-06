Me Contro Te - Il Film: Operazione Spie è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Con Me Contro Te: Il film - Operazione Spie, Luì e Sofì risollevano parzialmente un botteghino italiano del weekend in difficoltà nelle ultime settimane. Secondo posto per l'anime Haikyu!!, al terzo c'è Furiosa: A Mad Max Saga.

Me Contro Te: Il film - Operazione spie, appena uscito, domina il boxoffice italiano del weekend, un po' meno affaticato rispetto alla scorsa settimana, ma sempre in affanno: il primo posto di Luì e Sofì è da 986.000 euro, in realtà non proprio su quattro giorni, ma su due. Il 30 e il 31 maggio infatti il lungometraggio di Gianluca Leuzzi, in parte scritto e interpretato da Sofia Scalia & Luigi Calagna, era solo in anteprima in città selezionate, perciò gran parte del suo incasso è stato concentrato tra sabato e domenica. In ogni caso, è una prima posizione di quasi 300.000 euro più alta rispetto a quella dello scorso fine settimana.

Entra al secondo posto l'anime HAIKYU!! - Battaglia all'ultimo rifiuto, prosieguo di una serie tv, epica storia sportiva sulla pallavolo, confronto tra due squadre e tra due giocatori, incarnazione di due stili diversi, il passionale / istintivo e l'anemozionale / razionale. In quattro giorni porta a casa 404.000 euro, distribuito da Eagle Pictures anche come promozione della piattaforma specializzata anime Crunchyroll, di proprietà Sony.

Scivola dalla prima alla terza posizione Furiosa: A Mad Max Saga, con altri 360.500 euro, che confluiscono in un totale nostrano finora di 1.300.000. Il film di George Miller sta avendo moltissime difficoltà al botteghino mondiale: negli USA sta arrancando con appena 50 milioni di dollari, nel mondo intero è a quota 114.370.000 (fonte Boxofficemojo). È triste scriverlo, pensando ai fan della saga, ma con un budget di quasi 170 milioni (fonte Deadline), si può parlare di flop, a meno di improbabili miracoli.