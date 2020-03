McConaughey incoraggia i suoi fan in un video sui social: “Ogni luce rossa diventa verde”

News Cinema

L’attore ha voluto parlare ai suoi fan con un video dalla quarantina invitando a tenere duro e spargendo ottimismo.

Matthew McConaughey è l’ultima delle tante celebrità che hanno voluto rivolgersi ai loro follower con un video, in questo caso su Twitter e Instagram. L'attore si è rivolto ai suoi fan con tono presidenziale e la sua consueta cadenza del sud, con ottimismo, ricordando come “ogni luce rossa diventa verde”. Ha poi fatto un appello che rievoca la lotta eroica tutti uniti dei grandi blockbuster hollywoodiani contro un nemico comune, non gli alieni ma il virus.

“Voglio solo dire prendete cura di voi e uno dell’altro, non diventate paranoici e rispettate con diligenza le precauzioni che ci sono state comunicate. Non siamo mai stati nel mondo così dipendenti uno dall’altro, abbiamo un nemico in comune nel coronavirus che ci attacca. Non ha una razza, sesso, è bipartisan e ci mette tutti d’accordo nel volerlo battere e lo batteremo. In questo momento in cui tutto soffre, anche l’economia, chissà per quanto tempo ancora, c’è una luce verde dall’altra parte di questa luce rossa in cui viviamo ora, costruita sui valori che saremo in grado di condividere in questo momento: onestà, gentilezza, responsabilità, resilienza, rispetto, coraggio. Se li pratichiamo insieme ora, potrà essere l'occasione che quando ne usciremo ci renderà uniti come non siamo da moltissimo tempo.”