Matthew Vaughn vuole realizzare un nuovo film su Superman con Henry Cavill

A Matthew Vaughn piacerebbe lavorare di nuovo con Henry Cavill dopo Argylle (da oggi nei nostri cinema) e ha manifestato interesse per il ritorno del suo Superman.

Matthew Vaughn vorrebbe lavorare ancora una volta con Henry Cavill, dopo il fortunato esperimento in Argylle, e avrebbe persino individuato il tema da sfruttare. Perché non esplorare ancora una volta il suo fascino da Superman? Cavill ha interpretato l’amato personaggio DC ne L’uomo d’acciaio ed è apparso in altri progetti corali prima di congedarsi dagli Studios. Con l’ingresso di due nuovi presidenti, infatti, l’universo DC è stato travolto da uno tsunami creativo e tutti i personaggi noti finora subiranno un importante recasting. Il primo è stato Clark Kent. Henry Cavill non lo rappresenterà, quantomeno non nell’universo DC, ma potrebbe avere una chance grazie all’interesse manifestato da Matthew Vaughn. In che modo, però, questo progetto appare possibile?



Superman, dopo Argylle Matthew Vaughn vorrebbe lavorare di nuovo con Henry Cavill

Mentre i DC Studios si preparano al lancio di Superman: Legacy avviando così una nuova fase e un nuovo Clark Kent, Matthew Vaughn ha espresso il desiderio di lavorare nuovamente con Henry Cavill riportando sullo schermo il suo Superman, o meglio una variante lontana da quella DC. Ma è realmente possibile? Durante la promozione di Argylle (da oggi nei nostri cinema), spy story che nel cast coinvolge proprio Cavill, il regista ha rivelato al Post Credit Podcast di BroBible che gli piacerebbe lavorare ad un adattamento di Superman: Red Son e che vorrebbe farlo proprio con Henry Cavill. L’attore, del resto, ha già dimestichezza con il personaggio.

Penso che Red Son sia uno dei fumetti più intelligenti che abbia mai letto e, nel mondo attuale in cui viviamo, è sicuramente diventato molto più rilevante perché l’ignoranza causa più problemi e penso che dovremmo imparare di più sulla Russia e la sua storia… wow, potresti immaginare di rifare Red Son con Henry Cavill? Sarebbe un film interessante…

Anche se la sua è soltanto un’idea lanciata durante un’intervista, Matthew Vaughn potrebbe realmente valutare l’opportunità. Ma Henry Cavill accetterebbe? Come precisa Screen Rant, l’idea non è così malsana perché, qualora andasse in porto, Matthew Vaughn realizzerebbe una diversa versione di Superman che non andrebbe a scontrarsi con il personaggio di David Corenswet. Il fumetto è stato già adattato in un film d’animazione direct-to-video nel 2020.