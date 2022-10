Matrix Resurrections, il parere di Laurence Fishburne, il grande assente

News Cinema

Laurence Fishburne ha rilasciato al volo a Variety un paio di dichiarazioni riguardanti l'ultimo Matrix Resurrections: se n'è tenuto fuori, cosa pensa del film finito?

La scommessa di Matrix Resurrections, almeno dal punto di vista del boxoffice, non ha di certo pagato, e il quarto capitolo della saga, diretto da Lana Wachowski e di nuovo interpretato da Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss, non è stato recepito nel migliore dei modi. A quasi un anno dall'uscita al cinema, Variety ha intercettato Laurence Fishburne per domandargli cosa pensi del risultato, considerando che lui (insieme a Hugo Weaving) si è chiamato fuori dalla rimpatriata... Leggi anche Matrix 4, Lana Wachowski racconta perché ha realizzato il film

Laurence Fishburne su Matrix Resurrections: "Non sento di aver perso un'occasione"

Laurence Fishburne era impegnato nella promozione di L'accademia del bene e del male su Netflix, quando sul red carpet a bruciapelo Variety ha pensato di domandargli se avesse visto Matrix Resurrections e cosa ne avesse pensato, in quanto ex-Morpheus. L'attore, e come lui Hugo Weaving alias l'originale agente Smith, non sono stati della partita per Matrix 4. Laurence non si è voluto esimere dal dare una risposta ironica alla domanda del giornalista:

Non è stato brutto come pensavo. E non è stato abbastanza buono come speravo. Ma penso che Carrie-Anne e Keanu se la siano cavata molto bene. Sì, ho pensato questo. [Se sento di aver perso un'occasione non partecipando?] No, non direi.