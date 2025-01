Matrix, Ariana Grande protagonista del nuovo film?

News Cinema

Dopo la consacrazione cinematografica con il musical Wicked, che le ha portato anche una nomination ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista, Ariana Grande si starebbe avvicinando al nuovo capitolo di Matrix, stando a uno scooper.

Ariana Grande ormai può permettersi di sognare oltre la musica: dopo la nomination ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista nel musical Wicked, potrebbe adesso avvicinarsi al nuovo Matrix, in preparazione presso la Warner Bros. e la regia di Drew Goddard. Si tratta solo di una voce lanciata da uno scooper, però è plausibile che Grande ormai possa permettersi di puntare in alto, per quanto riguarda i suoi impegni di recitazione, anche se non sappiamo finora come il nuovo capitolo della saga sarà impostato... Leggi anche Wicked, Ariana Grande ha tratto ispirazione dalla sua personale esperienza per Glinda

Ariana Grande nel nuovo Matrix da protagonista