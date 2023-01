Marvel, uno dei personaggi più amati in realtà non è stato inserito nella Fase 5

News Cinema

La Fase 5 dell'MCU è in partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, eppure pare esserci un grande assente nella programmazione Marvel: chi manca all'appello?

I fan attendono con emozione la Fase 5 dell’universo Marvel, in partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il terzo capitolo di Ant-Man con protagonista Paul Rudd è in arrivo in sala a febbraio 2023 e introdurrà il nuovo villain interpretato da Jonathan Majors. Kang il Conquistatore è destinato a monopolizzare la scena fino alla Fase 6 dell’MCU. Eppure, in vista della fase in partenza, i fan hanno notato un grande assente attualmente non menzionato.



Marvel, la Fase 5 farà a meno di Doctor Strange?

Con l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i Marvel Studios hanno avuto l’opportunità di approfondire al meglio il tema del multiverso già anticipato in Spider-Man: No Way Home. Nel sequel di Doctor Strange, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch ha conosciuto America Chavez il cui superpotere è poter viaggiare tra gli universi. Per questa sua abilità, ha stuzzicato l’interesse di Scarlet Witch dando il via ad uno scontro nel Multiverso. In vista della Fase 5, finora l’MCU ha introdotto diversi film e serie TV in arrivo con supereroi già noti e altri nuovi di zecca. Eppure non sembra esserci spazio per Doctor Strange.

Nessun timore: considerando il risultato importante raggiunto al botteghino, un terzo film arriverà sicuramente. Il problema è quando. Tra primo e secondo film c’è un distacco interessante di sei anni e al momento l’MCU si starebbe concentrando su altre trame e personaggi, lasciando Doctor Strange in un angolo per tornare a brillare al momento giusto. Lato programmazione, infatti, i Marvel Studios hanno già evidenziato i personaggi protagonisti della prossima fase e il nome dello stregone non è saltato fuori. Quando potrebbe tornare, quindi, Doctor Strange? Come riporta ScreenRant, non sono previsti neppure cameo del personaggio in altri progetti di grande e piccolo schermo. Una scelta azzardata? Probabile, considerando le sue abilità e la sua importanza parlando di Multiverso. Un’ipotesi riportata da ScreenRant è che Doctor Strange riapparirà in Avengers: The Kang Dynasty, saltando completamente la Fase 5 per riapparire direttamente nella Fase 6. Restano tuttavia ipotesi. Il Marvel Cinematic Universe potrebbe stupirci ancora una volta e introdurlo a sorpresa in uno dei prossimi film al cinema.