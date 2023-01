Marvel, un nuovo teaser trailer mostra cosa aspettarsi dalla Fase 5

News Cinema

In alcune immagini di un breve teaser trailer diffuso via Twitter, i Marvel Studios rispolverano la memoria sulla Fase 4 per poi anticipare cosa aspettarsi dall'imminente Fase 5 in partenza con Ant-Man 3.

Una fase che se ne va, un’altra che arriva. Nell’universo Marvel non ci si annoia mai e, in vista dell’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania a febbraio 2023, l’MCU ha ben pensato di mostrare al suo pubblico un nuovo teaser trailer che affronta la Fase 5. Si apre un nuovo arco narrativo all’interno del Marvel Cinematic Universe e il primo film che l’avvia è il terzo di Ant-Man. Il teaser trailer mostrato via Twitter da un account Marvel India (apparentemente ufficiale) mostra cosa aspettarsi a stretto giro dalla Fase 5, rispolverando quanto visto finora nella Fase 4.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Marvel, un breve teaser trailer anticipa cosa aspettarsi dalla Fase 5

Prima e dopo, passato e futuro: le immagini racchiuse in questo breve teaser trailer affrontano ciò che l’MCU porterà su grande e piccolo schermo nel corso della Fase 5. Pur non mostrando tutto, considerando che alcuni progetti sono ancora una bozza, i Marvel Studios hanno confezionato un villain che manterrà alta l’asticella fino alla Fase 6. Inizierà a muovere le sue mosse in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mostrando la grandezza del suo potere e la necessità di piegare Scott Lang al suo volere. Kang il Conquistatore infatti appare brevemente in alcune scene del teaser trailer, mostrandosi in alcune sequenze del terzo film di Ant-Man. Tuttavia non è l’unico personaggio ad animare il video. Dopo il terzo film con protagonista Paul Rudd, al cinema è atteso il terzo e apparentemente ultimo volume dei Guardiani della Galassia diretto da James Gunn.

E ancora, durante la Fase 5, è in arrivo al cinema il sequel di Capital Marvel, The Marvels, che coinvolge anche altri due personaggi oltre a quello di Brie Larson: Kamala Khan di Mrs. Marvel e Monica Rambeau di WandaVision. Spazio anche a Nick Fury interpretato ancora una volta da Samuel L. Jackson che guiderà il cast di Secret Invasion in arrivo su Disney+. Nel breve teaser appare anche Loki, di ritorno con una seconda stagione. Non a caso, il video è accompagnato dalla voce narrante di Miss Minutes, personaggio introdotto nella serie TV con il dio dell’inganno. Tra i progetti in arrivo nella Fase 5 dell’MCU troviamo anche Captain America: New World Order con il nuovo Captain America Sam Wilson (un tempo Falcon), Thunderbolts, Blade e il nuovo capitolo della serie TV What if…? Lato piccolo schermo, infatti, i Marvel Studios hanno diverse sorprese in cantiere: in arrivo Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again.