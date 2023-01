Marvel, il film più visto del 2022 in streaming su Disney+ è una sorpresa

News Cinema

Qual è il film Marvel più visto in streaming nel 2022 sulla piattaforma di Disney+? La risposta è una sorpresa per la maggior parte dei fan dell'Universo Marvel.

Curiosi di scoprire qual è stato il film Marvel più visto in streaming nel 2022? La risposta potrebbe sorprendere, considerando che il titolo in questione finora è stato sottovalutato dall’MCU e lasciato in panchina, anche per quanto riguarda la Fase 5 in partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La fase precedente (la quarta) si è conclusa con Black Panther: Wakanda Forever, sequel che ha riportato il pubblico nel Wakanda senza Re T’Challa. Ma qual è il film più visto in streaming del Marvel Cinematic Universe nel 2022 su Disney+?

Marvel, il film più visto nel 2022 in streaming

Con grande stupore dei più, il film più visto in streaming dell’universo Marvel è Eternals. La pellicola diretta da Chloé Zhao ha debuttato nel 2021 al cinema con un cast corale degno di nota guidato da Angelina Jolie, Gemma Chan e Richard Madden per menzionarne alcuni. La trama racconta la storia di un gruppo di Eterni spediti sulla Terra per un motivo all’apparenza ben preciso: proteggere gli esseri umani da creature mostruose, dette Devianti. Ma, man mano che la narrazione procede, si scopre che il loro obiettivo è sempre stato diverso ed estremamente pericoloso per gli esseri umani. Nonostante il vasto numero di personaggi e di attori coinvolti, Eternals finora è stato uno dei film più sottovalutati nell’universo Marvel, complice anche il punteggio basso (sia su IMDb che su Rotten Tomatoes).



Eternals: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nonostante le critiche incassate, Eternals pare essere il film più guardato in streaming sulla piattaforma di Disney+ nel corso del 2022. Come ripota Nielsen, il film sugli Eterni si è piazzato al nono posto della classifica dei film più guardati su Disney+ nel corso dell’anno appena concluso portando a casa 4,236 miliardi di ore di visione. In più Eternals è l’unico dei film del Marvel Cinematic Universe ad essere rientrato nella Top10 dei film Disney più visti. Un successo inaspettato, considerando il modo in cui il film è stato accolto lato botteghino. Come riporta ScreenRant, Eternals ha guadagnato 402 milioni al botteghino a fronte di un budget di 200 milioni. È anche vero che il film è stato portato al cinema in una fase ancora particolarmente delicata causata dalla pandemia. Rilasciato a novembre 2021, il film è arrivato in sala poco dopo la riapertura dei cinema con le dovute regole anti contagio. Questo avrebbe potuto spingere molti degli spettatori a rimandare la visione e attendere l’arrivo del film in streaming, come testimonia il successo raggiunto su Disney+ nel 2022.