Marvel ha aggiunto un misterioso film in calendario in uscita nel 2028

I Marvel Studios stanno cercando di riorganizzarsi in tempo per il 2028. In calendario, per quell’anno, sono stati già inseriti quattro film di cui uno potrebbe essere un sequel rinnovato a sorpresa, già confermato ancor prima del debutto del primo capitolo al cinema, mentre un altro è avvolto completamente nel mistero.

Marvel, rivelati quattro progetti in calendario per il 2028 nel MCU

Reduce da un 2024 alquanto magro sul grande schermo con la sola presenza di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios hanno rimpolpato il 2025 dapprima con Captain America: Brave New World, poi con Thunderbolts* che avrebbe così introdotto i Nuovi Vendicatori e a seguire anche I Fantastici 4: Gli inizi, un reboot che reintroduce la Prima Famiglia nelle dinamiche del Marvel Cinematic Universe. E, a gran sorpresa, gli Studios hanno già deciso che questo sarà soltanto il primo di vari film dedicati ai Fantastici 4. Un sequel è stato già confermato, ma non è detto che arriverà in sala entro il 2028.

A catturare l’attenzione è sicuramente un titolo misterioso, non annunciato, inserito il 15 dicembre 2028. Questo sarebbe l’ultimo film a completare il 2028, ma non è stato rivelato di cosa tratterà. In calendario sono stati inseriti altri tre film: uno per il 18 febbraio, uno per il 5 maggio e uno per il 10 novembre. Per tutti e quattro vige il mistero. Come suggerisce Variety, diversi sono i progetti attesi dal pubblico che potrebbero finalmente approdare al cinema tra cui il reboot di Blade, la cui produzione procede a rilento, il terzo capitolo di Black Panther e il sequel de I Fantastici 4. In ogni caso i Marvel Studios potrebbero decidere di apportare modifiche al calendario d’uscita, come già accaduto in passato. Quel che è certo è che Avengers: Secret Wars dovrebbe porre fine alla Multiverse Saga, per cui nel 2028 ci si potrebbe concentrare su nuove storie. In molti, infatti, sperano nel reboot degli X-Men.