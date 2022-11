Martin Scorsese compie 80 anni: ecco i grandi film in streaming del cineasta

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming diretti dal genio cinematografico di Taxi Driver. Con i suoi capolavori ma anche qualche sorpresa...

Compie oggi 80 anni Martin Scorsese, autore che col suo stile innovativo e personale ha rivoluzionato l’estetica del cinema americano a partire dagli anni ‘70. Quanto a visione, versatilità e desiderio di confrontarsi non soltanto con i generi ma anche con differenti sistemi di produzione, Scorsese davvero non è stato secondo a nessuno degli altri grandi cineasti del periodo, riuscendo in qualche modo a non snaturare la sua idea di sperimentatore della visione. In mezzo a una filmografia talmente preziosa, stracolma di titoli che hanno ottenuto enorme successo di pubblico e critica, abbiamo deciso di selezionare i soliti cinque film in streaming da dedicargli non in base al clamore di tali capolavori, preferendo al contrario quelli che nella nostra vita di cinefili hanno rappresentato qualcosa di importante, se non fondamentale. Aspettatevi dunque una sorpresa, se non due, nel nostro omaggio a un autore come nessun altro. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming diretti da Martin Scorsese

Taxi Driver

L’ultima tentazione di Cristo

Quei bravi ragazzi

L’età dell’innocenza

Al di là della vita

Taxi Driver (1976)

Taxi Driver: Il trailer del film di Martin Scorsese

L’iperrealismo barocco con cui viene tessuta scena dopo scena l’impalcatura visiva di Taxi Driver è qualcosa di mai visto in precedenza nella storia del cinema americano. Scorsese immerge un grandioso Robert De Niro dentro un inferno urbano tanto disperato quanto affascinante. La colonna sonora di Bernard Herrman, la sceneggiatura perfetta di Paul Schrader, il supporto di attori del calibro di Jodie Foster, Harvey Keitel, Cybill Shepherd fanno di questo film un momento inarrivabile. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per il film. Scorsese lascia esplodere in un finale parossistico tutta la violenza montata in un crescendo narrativo ed emotivo senza eguali. Che altro dire su Taxi Driver? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

Ancora Paul Schrader alla sceneggiatura per l’adattamento del romanzo proibito di Nikos Kazantzakis. Scorsese ne fa un film estremamente personale e sentito, una costruzione dell’umanità di Gesù che parte dal peccato, dalla mancanza, dai suoi sotterfugi per sottrarsi a un destino che non ha scelto. L’ultima tentazione di Cristo è un film di una poesia umana indescrivibile, un inno alla religione intesa come condivisione e fratellanza. Willem Dafoe come protagonista ci regala un’interpretazione che vale una carriera, con ancora Keitel e Barbara Hershey accanto a lui. Capolavoro sottolineato dalle musiche struggenti di Peter Gabriel. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Quei bravi ragazzi (1990)

Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)

Altra rivoluzione dentro il genere, quello ovviamente del crime-movie. Scorsese adopera il montaggio innovativo di Thelma Schoonmaker, i discorsi allo spettatore di Ray Liotta, la ferocia attoriale di Joe Pesci e Robert De Niro per costruire una parabola criminale sfrontata e irresistibile, che a tratti sfocia nella commedia di costume. In Quei bravi ragazzi la mafia americana non è mai stata così scoppiettante, incastonata in un lungometraggio grezzo come un diamante e raffinato come uno zaffiro. Leone d’Argento per la regia a Venezia, Nomination all’Oscar per film, regia, sceneggiatura e altre. Arriva soltanto la statuetta a Pesci, per una prova maiuscola. Film epocale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

L’età dell’innocenza (1993)

Scorsese insieme a Jay Cocks adatta il romanzo di Edith Wharton con un occhio a Luchino Visconti ma interpretandolo secondo la sua idea di cinema suadente e in continuo movimento. L’età dell’innocenza diventa così un tripudio visivo inusitato, qualcosa di mai visto quando parliamo di cinema in costume. La macchina da presa e la fotografia magnifica di Michael Ballhaus abbracciano costumi, scenografie e i tre protagonisti con grazia totale. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder danno il meglio delle loro grandi doti di interpreti. Oscar per i costumi, altre quattro tra cui quella per la sceneggiatura. Il film più bello da vedere di Martin Scorsese. E ha un’anima tragica a dir poco vibrante…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Al di là della vita (1999)

Ultima collaborazione con paul Schrader per un Taxi Driver contemporaneo: il protagonista di Al di là della vita cerca la propria redenzione in mezzo a un inferno al neon fatto di poveri diavoli persi, compagni di scorribande folli, vicoli bui e strade spendenti. Una baraonda di rarissima potenza cinematografica, condotta da un Nicolas Cage in stato di grazia e da attori di lusso come John Goodman, Tom Sizemore, Patricia Arquette, Ving Rhames. Film asfissiante, impazzito, straordinariamente drammatico. New York al suo meglio/peggio per uno Scorsese che abbraccia il delirio della città. Capolavoro nascosto, rabbioso, appassionante. Disponibile su Disney +.