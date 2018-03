Martin Freeman Romics d'Oro della XXIII edizione della manifestazione

La XXIII edizione di Romics si terrà dal 5 all'8 aprile 2018 e celebrerà il grande Martin Freeman di Lo Hobbit e Sherlock con il primo Romics d’Oro mai conferito a un attore. Freeman riceve il premio in quanto artista trasmediale, in grado di attraversare immaginari di vario tipo tra il cinema e la televisione. Oltre a ricevere il Romics d’Oro, Freeman sarà al centro di un incontro speciale nel Pala Romics, per ripercorrere la sua carriera costellata di successi per l’immaginario collettivo dell’ultima generazione.

Dopo il primo ruolo significativo nella serie inglese The Office (2001), Martin Freeman ha sperimentato tagli narrativi diversi con una personalità brillante e identificabile: dal romantico Love Actually (2003, dove aveva una parte esilarante) alla fantascienza culto di Guida galattica per autostoppisti (2005, e ricordate: 42!), dal Watson nella serie BBC Sherlock (2010. per la quale ha vinto un BAFTA e un Emmy Award), fino al fantasy con il tolkeniano Lo Hobbit di Peter Jackson (trilogia divisa in Un viaggio inaspettato, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate, 2012, 2013 e 2014), dove interpreta il giovane Bilbo Baggins. Nello stesso 2014 Freeman è tornato alla tv come protagonista della miniserie Fargo, mentre nel 2015 e nel 2018 è apparso in cinecomic come Captain America: Civil War e Black Panther. Il 19 aprile sarà in sala con Ghost Stories, thriller sovrannaturale dove interpreta uno scettico conduttore televisivo deciso a smascherare finti sensitivi e misteri irrisolti.



Ghost Stories: Il terzo teaser trailer ufficiale del film - HD