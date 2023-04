Marina Cicogna riceverà il David alla carriera 2023

News Cinema

Sarà la produttrice Marina Cicogna a ricevere il David di Donatello alla carriera per il 2023 nel corso della cerimonia di consegna dei più prestigiosi riconoscimenti per il cinema italiano il prossimo 10 maggio.

Sarà Marina Cicogna a ricevere il Premio alla Carriera nel corso della 68ª edizione dei Premi David di Donatello. Lo ha annunciato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, che ha preso la decisione in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Giambrone, Francesco Rutelli, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti.

Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 10 maggio nel corso della cerimonia di premiazione, che verrà trasmesso come negli ultimi anni in diretta in prima serata su Rai 1 dagli studi Cinecittà@Lumina di Roma, con la consueta conduzione di Carlo Conti, affiancato quest'anno dall'attrice Matilde Gioli.

>"Protagonista fiera e anticonformista, intellettuale e avventuriera del cinema e dell’arte," spiega Piera Detassis, "Marina Cicogna, nata in una famgilia intessuta di passione per la settima arte, ha segnato senza alcun dubbio la storia del nostra cinematografia e del costume. Ribelle chic, pioniera in un lavoro, quello del produttore, tutto maschile, ambasciatrice del nostro cinema per Film Italia, fotografa e viaggiatrice eccellente, icona della Made in Italy, Cicogna ha brillato per il suo genio nell’individuare talenti non conformi e ci ha regalato titoli da storia del cinema come L’uomo del banco dei pegni e Belle de jour, C'era una volta il West, Teorema, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in Paradiso, Mimì Metallurgico e Metti, una sera a cena. Un David alla Carriera che siamo onorati di consegnare a una donna unica e visionaria."

Qualche giorno prima della premiazione, martedì 2 maggio uscirà in libreria Ancora spero, l'autobiografia di Marina Cicogna edita da Marsilio. Il libro ripercorre la vita della prima produttrice in Europa, costellata di scelte mai convenzionali, di luoghi, volti e protagonisti di decenni straordinari. Inverce Marina Cicogna. La vita e tutto il resto, diretto da Andrea Bettinetti e prodotto da Kama Productions con Luce Cinecittà, è il documentario che ripercorre la straordinaria storia della produttrice, in onda lunedì 15 maggio alle ore 21:15 su Rai 5 e su RaiPlay dopo il 10 maggio.