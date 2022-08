Marcia su Roma, il documentario sulla manipolazione del fascismo evento speciale delle Giornate degli Autori

News Cinema

Mark Cousins è un documentarista personale e molto amato che torna con Marcia su Roma presentato come evento speciale della sezione Giornate degli Autori al Festival di Venezia 2022.

Inizia con immagini di repertorio di Trump e finisce con alcuni politici populisti di oggi. È un viaggio al solito nella memoria, nella storia, ma anche nella proiezione con cui il passato ancora influisce nel presente, quello di Mark Cousins. Un caso unico di indagatore di archivi, divulgatore, sorta di filosofo dello sguardo e del cinema, che ha realizzato piccoli classici di culto come The Story of Film. Irlandese molto rock, presenta al Festival di Venezia 2022, sezione Giornate degli autori, Marcia su Roma.

Come si intuisce dal titolo, si tratta di una tappa italiana nel suo percorso di documentazione, in cui parte da un poco noto ma molto celeberrimo Instant film di propaganda fascista, A noi!, di 44 minuti, girato durante i giorni immediatamente precedenti e successivi, oltre che nel fatidico 28 ottobre 1922, quello della Marcia su Roma, di cui ricorreranno i cento anni fra qualche settimana. Un film che diventa sorta di precursore del filone di cinema come propaganda per le grandi dittature, nobilitato dal talento - in campo nazista - di Leni Riefenstahl.

Cousins narra, con il suo caratteristico e molto personale stile di analisi cinematografica, l’ascesa del fascismo in Italia e la sua diffusione come germe cattivo nel corso degli anni ’30 nell’Europa ancora provata dalle conseguenze della Prima guerra mondiale. Partendo con una citazione di Elvira Notari, prima regista donna italiana e una delle prime in assoluto nel mondo.

Cousins mette subito in evidenza la mancanza di Mussolini per buona parte del filmato, visto che nei momenti cruciali in cui la marcia iniziava, non certo affollata come sperato, si trovava in serenità a Milano pronto a emigrare in Svizzera in caso di malaparata. L’autore sottolinea come la decisione cruciale sia stata quella del re di non approvare la proposta della dichiarazione di stato d’assedio del primo ministro Luigi Facta, che avrebbe stroncato sul nascere ogni fermento rivoluzionario.

Si parte dalla manifestazione di Napoli del 24 ottobre, smascherando la prima delle tante forme di manipolazione compiute da Umberto Paradisi, il regista di A noi! e dai suoi montatori. Viene sposata la tesi di una marcia organizzata di fretta per anticipare una medesima iniziativa proposta al vate d’Italia Gabriele D’Annunzio. Ci sono poi alcuni inserti, per fortuna non invasivi, in cui Alba Rohrwacher impersona un’operaia dell’epoca e recita dei brani del suo diario in cui annota prima la speranza rappresentata dall’uomo forte e poi la disillusione sempre più drammatica fino alla sconfitta.

Non manca l’attenzione per la disgraziata e violenta avventura coloniale fascista, dalla guerra d’Etiopia a quelle in Albania e in Jugoslavia, mettendo in risalto il potere emulativo della marcia, diventata esempio per tanti movimenti di destra estrema in tutto il continente e non solo: dal Portogallo alla Spagna, con Franco che Cousins definisce con sarcasmo, “un Avatar di Mussolini, anche se meno rivoluzionario”.

Il regista ha sottolineato come anche oggi “la politica di estrema destra è presente in molti luoghi. Sono cresciuto nell’Irlanda del Nord degli anni Settanta, i nostri anni di piombo. Le insidie della destra, perciò, hanno sempre fatto parte della mia vita. Il centenario della Marcia su Roma era una buona occasione per tornarvi”.

Come dice Cousins in Marcia su Roma, “la storia sa bene cosa ci spaventa”.