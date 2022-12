Mamma mia, il regista si sbottona sul terzo film e riaccende la speranza

News Cinema

Pubblico e cast chiedono a gran voce il ritorno di Mamma Mia dopo il successo del secondo film. Il regista Ol Parker ha regalato un prezioso aggiornamento, riaccendendo la speranza.

Il fascino del musical è inesauribile in Mamma Mia. Il primo film, diretto da Phyllida Lloyd e uscito nel 2008, ha lanciato un cast corale guidato da Meryl Streep e Pierce Brosnan sulle note degli ABBA. Non a caso, il film ha scelto il titolo traendo ispirazione (e rendendo omaggio) ad una delle canzoni più iconiche della band svedese in questione. L’adattamento cinematografico dell’omonimo musical basato sulle canzoni degli ABBA ha ottenuto un sequel a distanza di dieci anni. Mamma Mia! Ci risiamo, diretto da Ol Parker, ha riportato in pista lo storico cast. Ma cosa sappiamo di un terzo film? A rompere il silenzio è stato il regista del sequel, regalando un prezioso aggiornamento a tutti coloro che attendono un ulteriore seguito di Mamma Mia! Ci risiamo.



Mamma Mia! Ci risiamo: Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Mamma Mia, il terzo film: aggiornamenti del regista

Il pubblico ha atteso dieci anni per tornare al cinema e gustare l’avventura canora proposta in Mamma Mia! Ci risiamo, Here We Go Again in lingua originale. Ol Parker, oltre a dirigere il secondo film, ha anche scritto la sceneggiatura e in un recente aggiornamento ha ammesso che Judy Craymer – la produttrice – ha già un’idea per il prossimo film. Finora i fan hanno atteso aggiornamenti concreti, che tuttavia non sono mai arrivati. Il terzo film su Mamma Mia purtroppo non è ancora ufficiale, ma a detta del regista c’è speranza. Intervistato da ScreenRant, Ol Parker si è sbottonato sull’intenzione di riportare Mamma Mia in sala con un terzo film e le sue parole profumano di ottimismo. Anzi Judy Craymer ha dichiarato che Mamma Mia! è stato pensato in origine per essere una trilogia, quindi mancherebbe un ultimo film per dare forma al desiderio. Sia il cast che gli spettatori vorrebbero un nuovo capitolo musical, allora perché non accontentarli? In una recente intervista, il regista del sequel ha donato speranza:

Judy Craymer, geniale produttrice del musical e dei primi due film, ha sempre pensato che fosse una trilogia. Questo è tutto quello che posso dire al momento. Il primo ha accumulato un’enorme quantità di denaro e penso che anche noi abbiamo raggiunto una discreta quantità. So che c’è fame di un terzo film e so che ha già un piano. Non sarebbe adorabile?

Nello specifico, parlando di numeri, come riporta ScreenRant il primo film ha incassato circa 611 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il secondo film 402 milioni di dollari a livello globale. In merito ad un terzo, alcuni membri del cast hanno già dichiarato la propria disponibilità: tra questi Dominic Cooper, Stellan Skarsgard, Christine Baranski, Lily James e Colin Firth.