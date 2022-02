Mamma mia 3, chiesto da Lily James a gran voce!

News Cinema

Lily James, fresca protagonista di Pam & Tommy, si è molto divertita in Mamma mia! - Ci risiamo e vorrebbe ripetere l'esperienza.

Lily James è al centro dell'attenzione ultimamente per la sua interpretazione di Pamela Anderson nella miniserie Pam & Tommy, al fianco di Sebastian Stan, ma ricorderete che qualche anno fa ha interpretato il ruolo di una giovane Donna in Mamma mia! - Ci risiamo. Con il destino di Mamma mia! 3 un po' appeso per via della pandemia, Screenrant l'ha provocata sulla questione: ci sarà? Leggi anche Mamma mia! sarà una trilogia, c'è l'idea per un nuovo film

Lily James in Mamma mia! 3? "Fatelo ma solo se ci sono!"

In Mamma mia! - Ci risiamo (2018) Lily James ha portato sullo schermo il personaggio di Meryl Streep nei flashback, immettendo nel ruolo la sua energia e la sua sensualità, la stessa che gli spettatori cercano (in modo diverso) in Pam & Tommy. Data la natura della sua partecipazione nel secondo Mamma mia!, non è poi così sicuro che un Mamma mia! 3, attualmente nel limbo, potrebbe ospitarla. Lei però, come spiega, farebbe di tutto per esserci...

Vorrei disperatamente che lo facessero. Non riuscivo a crederci, fu così divertente cantare sulla spiaggia e su una barca. Non saprei. Perché non lo stanno facendo? Ne abbiamo bisogno, c'è stato il Covid, è stato terribile. Facciamo Mamma mia! [...] Vi prego! Ma solo se ci sono anch'io. Probabilmente non avranno un posto per me, forse si baserà sul figlio di Sophie [Amanda Seyfried, ndr]. Ma comunque... ora basta parlarne!