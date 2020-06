Mamma mia! sarà una trilogia, c'è l'idea per un nuovo film

News Cinema

La produttrice del musical Mamma Mia! e dei due film Mamma Mia! e Mamma Mia! Ci risiamo Ha dichiarato che un altro sequel è nell'aria.

Come canterebbero gli ABBA e come scrive Variety, che è la fonte della nostra notizia, Mamma Mia, here we go again! In altre parole, rieccoci con la saga cinematografica di Mamma Mia!, composta da Mamma mia!, uscito nel 2008, e Mamma Mia! Ci risiamo, che ha conquistato le sale 10 anni dopo, nel 2018.

Stando a un autorevole signora di nome Judy Cramer, che è stata produttrice tanto del musical teatrale quanto dei due film, un nuovo sequel potrebbe essere in preparazione. E’ stata lei stessa ad annunciarlo in un'intervista rilasciata al Daily Mail. In realtà, la Cramer aveva già cominciato a buttare giù qualche idea prima dell'arrivo del Coronavirus. "Avevo pensato di andare avanti con il progetto in quei mesi, ma poi sono stata avvolta dalla nebbia del Coronavirus" - ha detto. "Credo che un giorno ci sarà un altro film, perché abbiamo intenzione di fare una trilogia. So che la Universal sarebbe contenta".

La produttrice ha proseguito dicendo che anche nel capitolo conclusivo potrebbero esserci le canzoni degli ABBA che hanno assicurato al primo e al secondo film un successo strepitoso, che si è tradotto in un clamoroso risultato al boxoffice mondiale: 573.000.000 milioni di dollari per Mamma Mia! e 377 Mamma Mia! Ci risiamo

Al momento, Mamma Mia! 3 non è che un'idea, ma è già qualcosa, e se l'idea è buona, ben venga!