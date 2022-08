Maigret: Gérard Depardieu sulla scena del crimine in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Debutterà il 15 settembre nelle sale italiane, distribuito da Adler Entertainment, il film diretto da Patrice Leconte con Gérard Depardieu, che riporta sullo schermo il leggendario commissario francese creato dal grande Georges Simenon. Ecco alcune esclusive immagini in anteprima di Maigret.

Lontano dagli schermi cinematografici dagli anni Sessanta, il commissario Maigret, il leggendario personaggio ideato dalla penna geniale di Georges Simenon, sta finalmente per tornare sul grande schermo. Grande abbastanza per contenerne il peso narrativo e, soprattutto, l'ingombro fisico, visto che questa volta nei panni di Maigret c'è un icona del cinema francese come Gérard Depardieu.

Diretto da Patrice Leconte, Maigret arriva il 15 settemnre nei cinema italiani distribuito da Adler Entertainment, con coinvolti nel cast anche Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms, Hervé Pierre (della Comédie Française), Clara Antoons, Pierre Moure e Bertrand Poncet.

Alla base del film di Leconte, il romanzo "Maigret e la giovane morta", pubblicato in Italia da Adelphi, la cui sinossi ufficiale è questa:

Maigret ha avuto una giornataccia. Trenta ore filate alle prese con tre ossi duri che non volevano parlare. E come se non bastasse, alle tre del mattino, gli piomba addosso un'altra grana: a due passi da Pigalle è stato rinvenuto il cadavere di una ragazza di circa vent'anni. Maigret capisce alla prima occhiata che i conti non tornano. L'abito da sera e consunto e la scarpa d'argento con tacco a spillo fanno pensare a una entraîneuse, ma i capelli scuri e morbidi e il viso imbronciato fanno pensare a una bambina.

Da questo spunto, però, Leconte parte per raccontare una storia che di discosta piuttosto chiaramente da quella del libro, ma che mantiene intatte le atmosfere tipiche dei romanzi di Simenon e caratterizza in maniera classica e innovativa assieme la personalità di Maigret, con un occhio a tanti dei settantacinque romanzi e ventotto racconti di cui è stato protagonista.

Quella che vi proponiamo qui di seguito è una clip di Maigret in anteprima esclusiva, nella quale viene raccontato per immagini proprio quello spunto di trama appena descritto, e l'inizio di un caso che, per il commissario, avrà risvolti umani e personali davvero inaspettati.



Maigret: Clip Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Maigret: trailer, trama ufficiale e il poster italiano del film con Gérard Depardieu