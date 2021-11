Mahershala Ali nel trailer di Il canto del cigno, nuovo film Apple Original

News Cinema

L'attore premio Oscar per Moonlight e Green Book è protagonista, con Glenn Close, Naomie Harris e Awkwafina, del film diretto da Benjamin Cleary che sarà presentato in anteprima mondiale il 17 dicembre su Apple TV+ .

Debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 17 dicembre un nuovo film Apple Original dal titolo Il canto del cigno, che vede protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali assieme a Glenn Close, Naomie Harris, Awkwafina e Adam Beach.

Scritto e diretto da Benjamin Cleary, Il canto del cigno è ambientato in un futuro prossimo e vede Ali nei panni di Cameron, marito e padre amorevole, cui è stata diagnosticata una malattia terminale; quando il suo medico (Glenn Close) gli prospetta una soluzione alternativa al fine di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza, si troverà davanti a un bivio. Mentre Cam è alle prese con la scelta se alterare o meno il destino della sua famiglia, impara molto più di quello che avrebbe mai potuto immaginare sulla vita e sull'amore. Il film esplora quanto lontano arriviamo a spingerci e quanto siamo disposti a sacrificare, per rendere la vita delle persone che amiamo più felice possibile.

Il canto del cigno: il trailer del film