Magic Mike's Last Dance è come Pretty Woman, parola di Channing Tatum

News Cinema

Channing Tatum torna a parlare di Magic Mike's Last Dance, nuovo capitolo della serie cominciata con Magic Mike. Nelle parole dell'attore il film ha qualcosa in comune con Pretty Woman.

Channing Tatum continua ad aggiungere nuove tessere al mosaico Magic Mike's Last Dance, terzo e probabilmente conclusivo capitolo della serie iniziata con Magic Mike e proseguita con Magic Mike XXL. Ispirata ai tempi in cui l'attore faceva lo spogliarellista in Florida, la saga gli ha portato fama e fortuna, e se il secondo film era di qualità nettamente inferiore al primo, visto che si risolveva essenzialmente in una specie di diario di una zingarata, il nuovo sembra ambizioso e decisamente originale.

Nelle settimane scorse Channing Tatum aveva detto che Magic Mike's Last Dance avrebbe grondato numeri di ballo, e quasi contemporaneamente Matthew McConaughey non aveva escluso di tornare a interpretare lo stripper Dallas. Ora ci arrivano ragguagli e informazioni importanti sul film, che sarà diretto da Steven Soderbergh e scritto da Reid Carolin.

Magic Mike's Last Dance: ecco i nuovi dettagli

In un'intervista rilasciata al New York Times durante la promozione di The Lost City, il giornalista ha chiesto a Tatum informazioni su Magic Mike's Last Dance, per lasciarsi rispondere, innanzitutto, che la nuova avventura sarà ambientata a Londra. Ecco cosa ha detto esattamente Channing:

Parto per Londra domani e sarà una cosa davvero folle. Punteremo al massimo e, dopo il nostro, non ci sarà mai più bisogno di un film di spogliarello. Stiamo provando a raccontare la storia di un pesce fuor d'acqua, una specie di Pretty Woman all’incontrario che culmina in un tripudio danzereccio.

Se ben ricordate, i primi due film della serie di Magic Mike erano ambientati a Tampa. Stavolta il contesto è diverso ed è probabile che il Mike di Channing Tatum si venga a trovare in una situazione simile a quella di Julia Roberts in Pretty Woman. Dobbiamo quindi desumere che verrà assoldato da una donna. Ciò è coerente con quanto affermato da Steven Soderbergh, che tempo fa ha dichiarato che Magic Mike's Last Dance parlerà anche di una relazione sentimentale.