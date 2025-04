Magic - L'Adunanza: il film dal gioco di carte ha trovato un regista

News Cinema

A febbraio si era sparsa la notizia di un adattamento cinematografico e seriale del gioco di carte Hasbro Magic: The Gathering. Ora si sa chi con ogni probabilità dirigerà il film.

Vi avevamo parlato dell'intenzione di Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment di unire le forze per realizzare un film live action del celebre gioco di carte della seconda, Magic: The Gathering, meglio conosciuto in Italia come Magic: L'Adunanza o semplicemente Magic. A quanto riporta Deadline Hollywood la scelta del regista sarebbe caduta sul canadese Matt Johnson, che ha portato al cinema un altro marchio famoso, sia pure non un gioco, con l'apprezzato BlackBerry.

Magic the Gathering, il gioco di carte diventa un film e una serie tv Leggi anche

Magic: L'Adunanza, il film inizia a prendere forma

Questo quanto riportato da Deadline, che è come noto uno dei siti più affidabili in merito ai progetti in corso: "Abbiamo sentito che non hanno ancora fatto un'offerta formale a Johnson, perché siamo ancora agli inizi, ma lui è la scelta per la regia". Il cinema videoludico contemporaneo ha saccheggiato ogni possibile forma di gioco e il recente successo di Un film Minecraft darà sicuramente nuova linfa a questi progetti, incluso Magic dal quale, ricordiamo, è prevista anche la creazione di una serie tv. Sarà sicuramente meno difficile, rispetto ad altri game, trasformare in un film live action questo gioco, visto che l'argomento è il sempre popolare fantasy e che dal 1993, anno della sua creazione, è stato giocato da parecchi milioni di persone (50 secondo i dati del 2023) in tutto il mondo.

(foto di Matt Johnson da Wikimedia Commons)