Madame Web, la partenza deludente cancella i piani per una saga

News Cinema

Secondo Hollywood Reporter e fonti anonime interpellate, la Sony ha recepito il messaggio del pubblico: dopo la partenza deludente al boxoffice, Madame Web non avvierà alcuna saga nell'ambito del Sony Spider-Man's Universe. E comincia a serpeggiare anche presso le major una concreta paura per il genere cinecomic.

Tempi difficili per il cinecomic: dopo un nuovo flop, questa volta con Madame Web, Hollywood Reporter ha raggiunto degli insider del settore e sembra proprio che i piani per una saga con protagonista Dakota Johnson e le altre attrici siano stati già cancellati dalla Sony. Il futuro del genere è incerto, e a quanto pare - almeno presso la major - l'umore è plumbeo. Cosa non ha funzionato nella strategia dietro Madame Web? Leggi anche Madame Web, Dakota Johnson e Sydney Sweeney 'pensavano fosse un film Marvel'? Rumor: 'Sony le ha ingannate'

Madame Web verso il flop, la Sony s'interroga sul cinecomic