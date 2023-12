Madame Web, due poster diffusi per il film con Dakota Johnson

News Cinema

Madame Web con Dakota Johnson sarà al cinema dal 14 febbraio: la Sony ha diffuso due nuovi poster per il film di S. J. Clarkson basato sul personaggio Marvel.

Il Sony Spider-Man Universe, parallelo ma non legato al Marvel Cinematic Universe, proseguirà il 14 febbraio con l'arrivo al cinema di Madame Web, interpretato come sappiamo da Dakota Johnson: oggi possiamo mostrarvi due nuovi poster del film di S. J. Clarkson, con un cast che comprende anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced e Adam Scott. Qui vedete il poster ufficiale italiano, più in basso un'altra versione internazionale, focalizzata sulla protagonista. Ma di cosa parla il cinecomic?





Madame Web, la trama del film con Dakota Johnson nel mondo Marvel