Madame Web, Dakota Johnson può prevedere il futuro nel primo trailer italiano del film

Madame Web si rivela nel primo trailer in italiano del film Sony-Marvel, introducendo un nuovo personaggio nello Spider-Verse con le fattezze di Dakota Johnson. Il film arriverà al cinema nel 2024 distribuito da Eagle Pictures.

Dakota Johnson è alle prese con lo Spider-Verse nel primo trailer di Madame Web, film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Il personaggio arriva dal mondo dei fumetti Marvel, ideato da Dennis O'Neil e John Romita Jr, e aiuterà ad espandere sempre più l’universo di Spider-Man costruito in collaborazione tra Sony e i Marvel Studios. Diretto da S. J. Clarkson, dal rilascio della sinossi ufficiale pare che Madame Web sia ambientato in un universo diverso.



Madame Web, Dakota Johnson può prevedere il futuro nel primo trailer

“Nel frattempo, in un altro universo”: è così che inizia la sinossi di Madame Web, suggerendo che la trama in questione sia ambientata in un universo diverso da quello di Tom Holland nella trilogia di Spider-Man. La protagonista, in arte detta Madame Web, è Cassandra Webb, che lavora come paramedico a Manhattan, per cui è abituata a gestire le emergenze. Quando però si ritrova ad un passo dalla morte, Cassandra si rende conto di essere stata salvata per un motivo ben preciso: adesso ha un altro compito da portare a termine. Dopo quel brutale incidente, Cassandra ha guadagnato il potere della chiaroveggenza. È in grado, infatti, di prevedere ciò che accadrà di lì a pochi minuti. Questo le concede un grande vantaggio e, non appena riesce a gestire al meglio le nuove capacità, si ritroverà a collaborare con un gruppo di donne destinate a grandi cose ma che al momento dovranno capire come sopravvivere ad una nuova minaccia.