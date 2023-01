M3GAN, la tecnologia mostrata nel film potrebbe diventare realtà? Risponde l'esperto

News Cinema

Il nuovo film con protagonista una bambola assassina mostra un androide dotato di intelligenza artificiale che sviluppa una personalità propria disubbidendo ai comandi: potrebbe diventare realtà un giorno?

Da quando M3GAN è approdata al cinema, il pubblico non ha potuto fare a meno di interrogarsi su quanto di quello mostrato nel film horror possa ispirare la realtà. La protagonista è un androide dotato di intelligenza artificiale pensato come un giocattolo per assistere i bambini. M3GAN è il primo prototipo e Gemma, esperta di robotica che l’ha realizzata, ha voluto regalarla a sua nipote Cady, orfana di entrambi i genitori e affidata alle sue cure. M3GAN in un primo momento sembra il prodotto perfetto, comprende i bisogni della bambina e talvolta li anticipa, dimostrando una forte empatia ed umanità. Eppure, con il tempo, l’iperprotettività della bambola valicherà confini che Gemma non aveva considerato diventando estremamente pericolosa.



M3GAN: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

M3GAN, la tecnologia AI del film potrebbe diventare realtà?

C’è la possibilità che una bambola come M3GAN, dotata di intelligenza artificiale, diventi reale? A rispondere è Katie Darling, ricercatrice del MIT nonché esperta di etica tecnologica. Il nuovo film horror prodotto da James Wan e Jason Blum ha presentato al cinema una nuova bambola assassina, rigorosamente tecnologica ed imprevedibile. Nonostante sia stato definito poco horror, il film finora ha raggiunto importanti obiettivi al botteghino e c’è già chi si interroga su un possibile film sequel. E poi c’è chi, intimorito dalle dinamiche mostrate nel film, teme che un giorno quella tecnologia possa diventare realtà. A spiegare perché ciò al momento non è possibile è stata Katie Darling. Intervistata da The Guardian, la ricercatrice del MIT ha commentato l’intelligenza artificiale mostrata in M3GAN e spiegato perché è altamente improbabile che una tecnologia simile possa essere sviluppata nei prossimi decenni.

Non credo che avremo qualcosa che raggiunga quel livello sofisticato di IA nel prossimo decennio o due. Le persone hanno completamente distorto le aspettative su ciò che la robotica può fare in questo momento a causa di film come questo. Non sono preoccupata, ciò che ho visto nel trailer non potrebbe accadere nella vita reale. L’IA diventa troppo intelligente e non ascolta i comandi.