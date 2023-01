M3GAN, l'inquietante bambola mostra tutto il suo lato vendicativo in una clip esclusiva del film

News Cinema

In arrivo oggi nelle sale italiane con Universal Pictures, M3GAN rispolvera il fascino della bambola assassina: nella clip che vi presentiamo in esclusiva, la bambola dotata di intelligenza artificiale mostra il suo lato vendicativo.

Realizzata per proteggere, M3GAN è una bambola dotata di intelligenza artificiale che supera i confini imposti dalla sua creatrice meditando vendetta. Il nuovo film dell’orrore arriva nelle sale italiane a partire da oggi, 4 gennaio, arricchendo il repertorio delle bambole assassine con un nuovo prototipo. Nata per mano di una scienziata che avrebbe voluto regalare a sua nipote Cady una compagna, M3GAN si rivela essere molto presto un esperimento azzardato e fin troppo pericoloso, ancor di più se pensata per i bambini. In una nuova clip esclusiva distribuita da Universal Pictures, infatti, la bambola mostra il suo primo lato vendicativo.



M3GAN: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Realizzata a grandezza naturale, M3GAN è la vera protagonista del nuovo film horror dal tocco fantascientifico diretto da Gerard Johnstone. Gemma, la scienziata che l’ha realizzata, ha voluto proporre sul mercato una nuova opera robotica. La bambola è dotata di intelligenza artificiale ed è stata progettata per essere fedele compagna dei bambini e supporto dei genitori. Purtroppo l’esperimento fallisce nel momento in cui M3GAN dimostra non solo di aver sviluppato una coscienza propria, ma di non voler assecondare più nessuno tanto da riprogrammarsi. Gemma (interpretata da Allison Williams) inizia a notare che qualcosa in M3GAN è cambiato: la bambola si dimostra essere troppo iperprotettiva nei confronti della bambina e a tratti paranoica. Percepisce minacce che non esistono che la spingono verso un dark side non previsto dalla scienziata. Quando Gemma percepisce il pericolo, però, è ormai troppo tardi.