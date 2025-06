M3GAN, Allison Williams anticipa il progetto ambizioso di una trilogia horror

News Cinema

Allison Williams non direbbe di no ad un terzo film su M3GAN, anzi, ha confessato di avere già delle idee per ampliare il franchise.

Cosa ne sarà della bambola assassina dotata di intelligenza artificiale? M3GAN è riapparsa al cinema, questa volta utilizzata a fin di bene per contrastare un’altra bambola potenzialmente letale, a sua volta dotata di intelligenza artificiale e di formazione militare. Gemma, interpretata ancora una volta da Allison Williams, ha dovuto riportare M3GAN in vita dopo quanto accaduto nel primo film e trovare un modo per farla collaborare. Qualora anche M3GAN 2.0 dovesse funzionare bene al botteghino, la bambola assassina potrebbe facilmente tornare per un terzo film. Come dichiarato da Williams, le idee di certo non mancano così come l’intenzione.

M3GAN 2.0, Allison Williams sul futuro del franchise: “Sogno un terzo film”

Anche se l’universo di M3GAN è già in fase di espansione con uno spin-off dedicato ad una bambola da compagnia per persone adulte, Allison Williams vorrebbe ancora concentrarsi sulla sua bambola progettata in principio per prendersi cura dei bambini come una sorta di tata. Qualcosa, poi, è sfuggito di mano e M3GAN ha sviluppato una coscienza tutta sua che l’ha spinta a reagire di conseguenza, diventando sempre più violenta ed incontrollabile. Nel secondo film, invece, M3GAN è stata utilizzata come una vera e propria arma per contrastare una minaccia sul suo stesso livello. Cosa potrebbe accadere in un terzo film? Allison Williams ha ammesso di avere qualche idea e di aver desiderato un altro capitolo. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, ha rivelato:

Non vogliamo dare nulla per scontato, ma direi molta [previdenza]. (Ride.) È tutto quello che dirò. Amiamo sognare; è per questo che siamo tutti in questo settore. Abbiamo grandi aspirazioni, grandi sogni, e non credo di avere finito di fare questi film con queste persone, con questo tono e questo argomento. Quindi sì, ammetto di sognare un terzo film.