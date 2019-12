News Cinema

M2 Pictures a Sorrento presenta il listino di film del 2020 per "dare luce alle storie"

La redazione di Comingsoon.it di 04 dicembre 2019 1

Tra i titoli acquisiti figura The Cave, ispirato alla storia dei ragazzini intrappolati in una grotta in Thailandia.

Tesla, Ricomincio da te, The Outpost, Blackbird, A Son e The Cave - Miracolo nella grotta sono i film in uscita nel 2020 che compongono la line-up di M2 Pictures. Abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento Giusy Santoro, Direttore Marketing della società di distribuzione, il cui intento è quello di "dare luce alle storie".

Scendendo nel dettaglio, lasciamo che sia lei stessa ad illustrare i titoli sopra citati nell'intervista qui sotto.