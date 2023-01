M. Night Shyamalan e i finali: il regista di Bussano alla Porta spiega la sua ricetta

News Cinema

In attesa dell'uscita del suo Bussano alla porta, M. Night Shyamalan spiega quale filosofia abbia adottato per costruire i finali dei suoi film, sin dall'epoca del Sesto senso.

Attendiamo tutti il suo ultimo inquietante Bussano alla porta, al cinema dal 2 febbraio, ma nel frattempo M. Night Shyamalan ha raccontato al giornalista Jake Hamilton il suo modo di concepire i finali, l'importanza che rivestono per lui: quando si esprime sulla questione il creatore del Sesto senso, ci si aspetta una risposta all'altezza delle sue chiusure disorientanti. Shyamalan ha chiarito quale sia il valore che un finale deve avere per lasciare soddisfatto lo spettatore. Leggi anche Bussano alla porta: il nuovo poster ufficiale in stile noir di una volta del film di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan sui suoi finali a sorpresa, aspettando Bussano alla porta

Non solo Bussano alla porta, in arrivo in sala: M. Night Shyamalan è anche impegnato a promuovere la quarta stagione del suo apprezzato Servant su Apple TV+ (in partenza il 13 gennaio), quindi è il momento migliore per raccogliere qualcosa del suo mito, un mito che si è offuscato per qualche anno, decisamente ricaricato a partire da The Visit del 2015. Nessuno ha dimenticato diversi suoi finali a sorpresa, in opere come Il sesto senso, Unbreakable, The Village (chi scrive è del partito che adora quest'ultimo), Signs o Split. Lasciamo che sia M. Night Shyamalan stesso a spiegare cosa significhi per lui chiudere un film e cosa comporti il sipario:

Quello che ti rimane alla fine del film dovrebbe dirti quello che hai visto. Quando apoggi il carrello sulla pista, dai al pubblico le chiavi per interpretare tutto quello che ha guardato, e non mi riferisco solo al plot. Parlo del tono, dell'approccio. Quando non sei chiaro, o ti concentri su un solo aspetto, destabilizzi perché non esprimi tutte le intenzioni, non inquadri tutta la storia.