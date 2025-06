Lurker: il trailer di un thriller in cui l'ossessione per la celebrità e la fama diventa una trappola mortale

News Cinema

Ci piace sempre andare alla ricerca di nuovi e promettenti film di genere. E, almeno a giudicare dalle premesse, questo Lurker, un thriller psicologico che MUBI porterà nei cinema americani il 22 agosto, sembra proprio esserlo. Si tratta dell'opera prima di Alex Russell, produttore e sceneggiatore che ha lavorato alle serie The Bear e Lo scontro. Descritto come "Nightcrawler per la generazione dei social media", Lurker (chi sta in agguato) racconta quello che succede quando un fan diventa "amico" di un personaggio seguito sui social e a cosa può portare la sua continua ricerca della convalida del proprio valore da parte di qualcun altro. Questo è il trailer.

Lurker: la trama e il cast

Quest è la trama di Lurker: "Quando un commesso ventenne di Los Angeles, il solitario Matthew, incontra la star del pop Oliver, coglie al volo l'opportunità per entrare a far parte del giro che conta. Ma rimanerci non è facile. In un entourage che gareggia per le sue attenzioni, Matthew deve dimostrare a se stesso e ad Oliver di essere più di un follower. Mentre il loro legame diventa teso e la fama sembra a portata di mano, l'accesso e la vicinanza diventano una questione di vita e di morte." Nel cast ci sono Théodore Pellerin (Beau ha paura) e Archie Madekwe (Saltburn), con Zack Fox (Abbott Elementary), Havana Rose Liu (Bottoms), Wale Onayemi, Daniel Zolghadri (Y2K) e Sunny Suljic (Il sacrificio del cervo sacro).