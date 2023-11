Lucky Red presenta un nuovo listino all'insegna dei grandi autori

News Cinema

Un gran numero di autori di riferimento del cinema internazionale affollano il listino novità di Lucky Red presentato in occasione delle Giornate professionali di cinema di Sorrento.

A scorrere il listino di Lucky Red per i prossimi mesi colpiscono i nomi di autori che confermano l'attenzione per il cinema di qualità, quello che spesso ottiene premi e attenzione nei maggiori festival internazionali. Da Woody Allen, rinato a Venezia con Un colpo di fortuna, in sala dal 6 dicembre, a Aki Kaurismaki, anche lui di ritorno dopo alcuni anni, a Cannes, con un gioiellino come Foglie al vento. Per non parlare poi del possibile ultimo film testamento di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone e, restando in Giappone, come ambientazione, lo splendido Perfect Days di Wim Wenders.

Ma abbiamo parlato con Andrea Occhipinti, presidente di Lucky Red, della situazione del cinema in Italia e delle loro novità per l'immediato futuro. Ecco la nostra video intervista.