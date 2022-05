Luck, il teaser trailer italiano del primo cartoon della Skydance Animation

News Cinema

È un originale Apple TV+ Luck, il lungometraggio di animazione che segna il debutto della Skydance Animation, diretta dal John Lasseter ex-Pixar. Ecco un primo teaser... ma quando uscirà?

Si avvicina il debutto nel cartoon della Skydance Animation, con un primo teaser trailer italiano di Luck, il primo lungometraggio animato dell'azienda gestita da John Lasseter, dopo il suo abbandono della Pixar qualche anno fa. Come già sapevamo sia questo Luck sia il prossimo Spellbound sono degli originali Apple TV+, quindi vedranno la luce in streaming sulla piattaforma. La versione americana originale di Luck sarà disponibile dal 5 agosto, con la promessa di incontri stampa con gli autori e un trailer più lungo il 14 giugno, al Festival dell'Animazione ad Annecy.



Luck, di cosa parla il primo film animato della Skydance Animation

Il gatto nero che avete visto nel trailer di Luck è Bob, la spalla della protagonista Sam Greenfield: la ragazza, stanca di essere la persona più sfortunata del mondo, entra nella Terra della Fortuna con l'intenzione di risollevare almeno le sorti della sua migliore amica. Come spiega Bob nel teaser, a nessun essere umano è stato mai concesso di entrare in questa "fabbrica dei destini", per cui Sam, per ottenere quello che vuole, dovrà fare squadra con i "dipendenti" di questa bizzarra azienda. Una premessa con un'ambientazione fantastica, metafora della condizione umana: Lasseter decisamente ha avviato un progetto reminiscente della Pixar.

Luck è diretto da Peggy Holmes, anche lei ex della famiglia Disney, in passato coreografa di film come Hocus Pocus, poi passata all'animazione dirigendo lungometraggi destinati all'home video (come si diceva allora), come Trilli e il segreto delle ali, Trilli e la nave pirata e La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio. In originale Bob è doppiato da Simon Pegg, mentre tra le altre voci celebri ci sono Jane Fonda, Whoopi Goldberg e il buon John Ratzenberger pixariano.

Per quanto riguarda il successivo Spellbound, diretto dalla Vicky Jenson di Shrek, si parla di un'uscita a novembre, sempre su Apple TV+.