La Skydance Animation debutta con Spellbound e Luck dalle registe di Shrek e Trilli, supervisiona John Lasseter

I film di animazione Spellbound e Luck saranno diretti rispettivamente da Vicky Jenson e Peggy Holmes, è confermato l'ex-Pixar John Lasseter come direttore creativo dell'azienda.

Finalmente sappiamo qualcosa di più dei primi due film della Skydance Animation, realizzati su finanziamenti della Paramount Pictures e supervisionati creativamente da John Lasseter, ex-boss della Pixar. Luck, diretto da Peggy Holmes, arriverà nelle sale americane nel febbraio 2022, mentre il successivo Spellbound diretto da Vicky Jenson uscirà nel novembre dello stesso anno.

Luck è la storia della "ragazza più sfortunata del mondo", che si ritrova trasportata nel reame della buona e della cattiva sorte, scoprendo lì, con l'aiuto di magiche creature, la presenza di una forza che scalza ogni scaramanzia e superstizione. L'ex-ballerina e coreografa Peggy Holmes è una vecchia conoscenza Disney, essendosi occupata nella defunta succursale DisneyToons degli spin-off su Trilli, in particolare da regista ha coperto i simpatici Trilli e il segreto delle ali (2012) e Trilli e la nave pirata (2014). Tralasceremmo La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio del 2008, meno disinvolto. Il film è scritto da Jonathan Aibel e Glenn Berger.

Spellbound, che esaminando il comunicato stampa sembra più ambizioso del precedente, è affidato invece alle cure di un'altra regista veterana del campo, Vicky Jenson, già coautrice alla DreamWorks del primo Shrek e di Shark Tale. Questo musical fantasy è scritto da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton, quest'ultima dietro a successi Disney come La bella e la bestia, Il re leone e ultimamente Maleficent. Su canzoni addirittura del premio Oscar Alan Menken (che tornerà a lavorare col paroliere Glenn Slater dopo Rapunzel), Spellbound racconterà l'impresa di una fanciulla chiamata a spezzare un incantesimo che ha diviso in due il suo mondo magico.

Le animazioni in CGI di entrambi i lavori saranno portate a termine tra Usa e Madrid, sede degli Ilion Animation Studios (Planet 51), rilevati dalla Skydance tempo fa.

La Skydance Animation è finita nella bufera ancora prima di annunciare qualsiasi progetto: in rete l'idea stessa di assumere John Lasseter come supervisore, di fatto dimessosi dalla Disney-Pixar per le accuse di molestie sessuali (in parte ammesse), era stata vista come una provocazione. Emma Thompson aveva persino rinunciato a doppiare un personaggio di Luck dopo il suo arrivo. Da allora l'azienda sembra aver seguito una strategia ben precisa: circondare il direttore creativo di donne in posizioni di rilievo, ma senza mandarlo via. Se John infatti è responsabile creativo, presidente della Skydance Animation è Holly Edwards, e com'è evidente i due film annunciati sono tutti gestiti da artiste. Ci sembra una forma piuttosto intelligente di resistenza alle campagne di boicottaggio, perché non disprezza il trascorso professionale di Lasseter e allo stesso tempo restituisce dignità alle donne nell'ambiente, non forzando più di tanto la mano. E' vero, non sappiamo perché Alessandro Carloni abbia abbandonato Luck, ma questo tipo di avvicendamento nelle preproduzioni di cartoon è frequente a prescindere da ogni politica. Quel che conta è che con il loro curriculum persone come Jenson, Holmes e Woolverton in un mondo ideale non avrebbero bisogno di campagne per l'inclusività, avendo mostrato il loro valore sul campo da più o meno trent'anni.