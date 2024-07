News Cinema

Luce: in anteprima esclusiva il teaser poster del film di Silvia Luzi e Luca Bellino in Concorso a Locarno

di Mauro Donzelli 31 luglio 2024 1

Una giovane donna in un sud freddo e montagnoso sono al centro di Luce, il film diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino con Marianna Fontana che sarà in concorso al Locarno Film Festival 2024. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il teaser poster.