Lucca Comics & Games 2024: presentato il programma, ecco gli ospiti e gli eventi dell'Area Movie

In conferenza da Milano è stata presentata la nuova edizione di Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre. Ecco un estratto del programma per quello che più ci interessa, l'Area Movie, dedicata a film e serie tv.

Presentata stamani a Milano la prossima edizione di Lucca Comics & Games - The Butterfly Effect, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre. Per tutto quello che riguarda i fumetti, i videogame, gli ospiti attesi nei numerosissimi settori della manifestazione lucchese, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, www.luccacomicsandgames.com. Qua vi presentiamo una parte delle tantissime novità che ci stanno più a cuore, ossia i film, le serie tv e gli ospiti dell'Area Movie.

Lucca Comics & Games 2024: Area Movie

Lucca Comics & Games si prepara ad accogliere il meglio del cinema e della serialità con l’imperdibile programma dell’area Movie a cura di QMI. Grandi anteprime, proiezioni speciali e incontri con ospiti dei titoli più attesi del piccolo e grande schermo saranno anche quest’anno alcuni dei momenti più attesi della manifestazione. Prime Video sarà presente a Lucca con due eventi dedicati a due titoli attesissimi per la prossima stagione. Il primo appuntamento - il 1° novembre - sarà dedicato a Citadel: Diana, nuova serie italiana dal mondo di Citadel, con la partecipazione di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio. Per gli appassionati di animazione, sarà imperdibile - il 3 novembre - l’appuntamento con Hazbin Hotel, la dark comedy musicale animata, creata da Vivienne Medrano, che vedrà a Lucca le voci italiane, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Gabriele Patriarca, Edoardo Stoppacciaro e una certa faccia radiofonica. Torna a Lucca anche Disney+ con la serie live action Marvel Television Agatha All Along. Mercoledì 30 ottobre alle 18:00 presso il cinema Astra il pubblico potrà vedere in anteprima gli ultimi due episodi della serie incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell'acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. Netflix torna a Lucca Comics & Games con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire da Piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game, in cui i fan si potranno immergere nella serie, a tutt’oggi, più popolare su Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita. L’appuntamento speciale è fissato in particolare per il 31 ottobre, quando il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione di Squid Game, che sarà disponibile solo su Netflix dal 26 dicembre. Nel corso della manifestazione ci saranno anche altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall’iconica bambola che dominerà su Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli 1,2,3 stella.

Universal Pictures a Lucca si prepara a sorprendere i fan in uno spazio esclusivo dedicato a uno dei titoli più attesi della stagione: Wicked. All’interno del padiglione, sarà possibile vivere un’imperdibile esperienza con i costumi del film e altre imperdibili sorprese, nell’attesa di vedere presto sul grande schermo uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, per un evento cinematografico spettacolare. Wicked arriverà nella sale italiane dal 21 novembre per Universal Pictures. Grande ritorno per Crunchyroll che sarà a Lucca Comics & Games con un padiglione dedicato all’interno del quale i fan potranno sperimentare giochi e attività, sessioni di musica e danza, con la possibilità di vincere imperdibili premi. Oltre allo spazio espositivo, Crunchyroll presenterà in un panel alcune attesissime novità sulle serie anime in arrivo sulla piattaforma, con ospiti a sorpresa, oltre a screening esclusivi (sabato 2 novembre ore 14.30). Lucky Red sarà a Lucca con due anteprime che incanteranno il pubblico e gli appassionati di cinema d’animazione. I fan del maestro Miyazaki non potranno perdere l’anteprima di Hayao Miyazaki e L’airone, documentario del regista Kaku Arakawa sulla realizzazione dell’anime premio Oscar Il ragazzo e l’airone (domenica 3 novembre). Per i più piccoli (e non solo) da non perdere il nuovo film dei Looney Tunes (sabato 2 novembre), un’animazione tutta da ridere che vede Porky Pig e Duffy Duck protagonisti di una missione esilarante per salvare il pianeta.

Nell’attesa dell’uscita in sala di Napoli - New York, nuovo film diretto da Gabriele Salvatores prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema e interpretato tra gli altri da Pierfrancesco Favino al cinema dal 21 novembre con 01 Distribution, il regista Premio Oscar sarà a Lucca per uno speciale appuntamento dedicato al film. Gabriele Salvatores insieme a Victor Perez, visual effect supervisor, sarà protagonista di un incontro dedicato agli effetti del film, nel corso del quale sarà presentata un’anteprima del documentario Gli Effetti Visivi di “Napoli - New York”, alla presenza dei registi Stefano Germinal e Manuel De Pandis (venerdì 1 novembre ore 15.00). Il documentario esplora il processo artistico, la scienza e la tecnologia impiegati per creare gli incredibili effetti visivi, mai visti prima nella cinematografia italiana, frutto della nuova collaborazione tra Gabriele Salvatores e Victor Perez. Mediaset Infinity sarà presente a Lucca con due imperdibili appuntamenti. Due grandi occasioni di ritrovo rivolte a fan e cosplayer per celebrare due ricorrenze speciali. Per tutti gli appassionati degli iconici acchiappafantasmi, sarà possibile vedere o rivedere sul grande schermo Ghostbusters e festeggiare insieme i 40 anni del film di Ivan Reitman con Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis ed Ernie Hudson (sabato 2 novembre). Il secondo appuntamento sarà rivolto agli amanti di Lupin con un talk dedicato al famoso ladro gentiluomo, ricco di aneddoti e curiosità, seguito dalla proiezione speciale di Lupin III - Il Castello di Cagliostro che quest'anno compie 45 anni (domenica 3 novembre). Toei Animation Europe torna a Lucca Comics & Games 2024 con tanti ospiti e iniziative. Anche quest’anno al Caffè delle Mura ci sarà lo stand One Piece, che celebrerà il 25esimo anniversario del titolo. Con l’occasione, saranno presenti gli ospiti d’eccezione Tatsuya Nagamine (regista della serie) e Kenji Yokoyama (direttore delle animazioni) per uno screening e un panel (venerdì 1 novembre) e sessioni di autografi (il 30 e 31 ottobre). Altre sorprese saranno annunciate a breve.

Grande novità per l’area Movie con Le Notti Horror: QMI, inoltre, per questa edizione 2024 lancia una nuova sezione tematica, “Le Notti Horror di Lucca Comics & Games”, per tutti gli amanti della tensione e del brivido di qualità, con tante anteprime e ospiti speciali. La rassegna vanta un “padrino” d’eccezione, Roberto De Feo, regista di film apprezzati in tutto il mondo come The Nest e A Classic Horror Story, il quale introdurrà ogni sera, da mercoledì 30 ottobre a sabato 2 novembre, una o più chicche del genere horror. A inaugurare questo nuovo ciclo, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20 presso il Cinema Astra, Longlegs. Uno degli horror più attesi dell’anno diretto da Osgood Perkins che porta sul grande schermo una spietata caccia al serial killer. Il film uscirà nelle sale italiane il 31 ottobre con Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Sempre il 30 ottobre, arriva The Substance (I Wonder Pictures) di Coralie Fargeat, con Demi Moore, Dennis Quaid e Margaret Qualley, un’opera potente e visionaria che ha travolto l’ultimo Festival di Cannes. Per la notte di Halloween un evento imperdibile, dalle ore 20:30 al Cinema Astra una proiezione speciale del classico del 1985 Demoni alla presenza del regista, Lamberto Bava; il giorno successivo, venerdì 1° novembre, alle ore 20 al Cinema Centrale, tocca all’anteprima italiana di The Primevals (Full Moon Entertainment), il lungometraggio postumo di David W. Allen, maestro degli effetti speciali. Distribuito in digitale da Minerva Pictures, insieme a Bizzarro Movies, The Primevals, ci riporta alle atmosfere avventurose e misteriose del cinema anni '80. Con un lavoro di stop-motion eccezionale, il film è un omaggio al genere fantasy che conquisterà il pubblico.

Lucca Comic & Games 2024 si prepara ad accogliere un’altra grande novità del cinema fantastico con la presentazione di 2025 Armageddon di Michael Su (sabato 2 novembre), sempre distribuito in digitale da Minerva Pictures. 2025 Armageddon, presentato in collaborazione con Full Action, trasporta il pubblico in un futuro distopico in cui la Terra è devastata da una catastrofe globale. Michael Su, con la sua regia adrenalinica, crea un mix di azione e fantascienza che promette emozioni forti e spettacolari effetti visivi. Durante l'edizione 2024 sarà presentato un progetto inedito che vede la collaborazione tra Lucca Comics & Games e I Wonder Pictures, casa di distribuzione cinematografica indipendente, ovvero quattro film che racconteranno la community, i valori e l'esperienza di Lucca. Nati dalla collaborazione tra Lucca Crea e I Wonder Pictures, che realizzerà i documentari assieme al proprio partner produttivo All At Once, i quattro film arriveranno in sala nei prossimi quattro anni e saranno disponibili poi sulla piattaforma digitale IWONDERFULL. Il primo capitolo sarà girato proprio durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games e arriverà al cinema nel 2025. I Wonder Pictures sarà poi presente a Lucca anche con attività, anteprime, ospiti internazionali e altre sorprese per tutto il pubblico di appassionati. Spazio anche al grande cinema d’animazione con l’anteprima di Flow (sabato 2 novembre ore 16.00), capolavoro diretto dal giovanissimo Gints Zilbalodis che ha incantato il Festival di Cannes. Flow racconta l’epico viaggio di un gatto in barca insieme a un gruppo di compagni, tra paesaggi di incantevole bellezza e pericoli imprevisti. Il pubblico di Lucca avrà la possibilità di ammirare sul grande schermo questo gioiello dell’animazione che si candida a diventare uno dei casi di questa stagione cinematografica, e uscirà al cinema in Italia con Teodora il 7 novembre.

Brandon Box, già nota per Dampyr e il futuro Uomo Tigre, sarà a Lucca con un nuovo attesissimo film: Prophecy (domenica 3 novembre), diretto da Jacopo Rondinelli e interpretato da un cast di giovani attori tra cui spicca Damiano Gavino nel ruolo del protagonista, affiancato da Federica Sabatini, Ninni Bruschetta, Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco. Ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui, Prophecy porta sul grande schermo la storia avvincente di Paperboy, un misterioso individuo il cui volto appare sempre nascosto da un foglio di giornale. Il film sarà un'imperdibile anteprima per tutto il pubblico di Lucca Comics & Games.