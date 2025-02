Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente dopo Kathleen Kennedy? Con o senza Jon Favreau?

News Cinema

Secondo un paio di voci raccolte da World of Reel e The Hollywood Reporter, all'uscita di Kathleen Kennedy come Presidente della Lucasfilm entro la fine dell'anno, potrebbe essere Dave Filoni a ereditare la sua poltrona. Potrebbe avere al suo fianco Jon Favreau? Ci si aspetta un annuncio ad aprile.

Due giorni fa vi abbiamo riportato la voce delle dimissioni di Kathleen Kennedy dalla Presidenza della Lucasfilm, entro la fine dell'anno. World of Reel e The Hollywood Reporter ne hanno raccolto altre che riguardano la sua successione, nodale per gestire la corazzata Star Wars (principalmente quella: altre proprietà come Indiana Jones, Labyrinth o Willow sono sempre state meno prioritarie). Si fanno due nomi estremamente prevedibili a chiunque abbia seguito la loro produzione negli ultimi anni, in particolare quella legata alla piattaforma streaming Disney+. Ma quando arriverà un annuncio per ufficializzare tutti questi movimenti? Si pensa in aprile, duranta l'usuale Star Wars Celebration.

Leggi anche Lucasfilm, Kathleen Kennedy lascerà la Presidenza a fine 2025

Dave Filoni nuovo presidente della Lucasfilm, con o senza Jon Favreau?

Nel dietro le quinte che riguarda la successione a Kathleen Kennedy come nuovo Presidente della Lucasfilm si sta facendo un nome molto prevedibile: Dave Filoni. Story e concept artist dagli anni Novanta su serie come Kim Possible e King of the Hill, Filoni è entrato nella famiglia Lucasfilm come "estensione creativa" di George Lucas per lo Star Wars in animazione, sin dal 2008, dalla partenza della serie Star Wars: The Clone Wars. Da allora Filoni non ha mai smesso di supervisionare le produzioni cartoon legate alla galassia lontana lontana, come Rebels, Resistance o Tales of the Jedi, ma dal 2019 ha cominciato a espandere la sua creatività da regista, sceneggiatore e producer anche nelle produzioni dal vero. In tandem con Jon Favreau ha infatti garantito il successo di The Mandalorian, tanto che The Mandalorian & Grogu nel 2026 diretto da Favreau costituirà il ritorno del franchise sul grande schermo. Si è inoltre levato la soddisfazione di trasferire una sua popolare creazione animata, la Jedi Ahsoka, verso il live action, affidandola a Rosario Dawson. Al momento Dave starebbe lavorando su un suo lungometraggio cinematografico di Star Wars, legato proprio alla cronologia che si è costruita con The Mandalorian. Ci domandiamo se la sua eventuale nomina destabilizzerebbe o meno questo progetto.

Non è peraltro chiaro, perché due voci differiscono, se Jon Favreau dividerà la poltrona con Filoni: uomo dai mille talenti, attore, producer e regista, Favreau gode di un enorme considerazione anche in Disney, dopo aver diretto i lucrativi remake del Libro della Giungla e Il Re Leone, senza dimenticare l'avvio del Marvel Cinematic Universe nel 2008 con l'Iron Man interpretato da Robert Downey Jr. (prima ancora che la Marvel confluisse nella Disney). The Mandalorian, l'aggiornamento più popolare del mito di Star Wars, esiste grazie a entrambi, però solo Filoni può vantare un fil rouge con l'identità predisneyana della Lucasfilm, escludendo gli anni trascorsi da Kathleen Kennedy col clan Lucas-Spielberg, oltre quaranta.

Le voci peraltro non escludono che Kennedy continui a collaborare con l'azienda, producendo singoli progetti (è sempre stato il suo lavoro principale).