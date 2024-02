Love Lies Bleeding: il nuovo trailer ufficiale del thriller con Kristen Stewart

News Cinema

Il mondo spietato e competitivo del body building è al centro del thriller Love Lies Bleeding con protagonista Kristen Stewart insieme a Jena Malone e Kary O'Brian. Vi presentiamo il nuovo trailer ufficiale.

Un amore che avvicina tanto dal pensare bene di compiere insieme una rapina. Fra storia sentimentale e thriller, Love Lies Bleeding racconta di Lou (Kristen Stewart) che si innamora di Jackie (Katy O'Brian), ambiziosa bodybuilder che gestisce la palestra in cui allenano. E poi ci sarebbe la questione della rapina, in questo film opera seconda della britannica Rose Glass, che sarà presentato fra pochi giorni nella sezione Berlinale Special Gala, dopo una prima mondiale al Sundance.

On the road, fra Las Vegas e il New Mexico, le due saranno impegnate in una storia d'amore, vendetta e imbevuto della magia dei paesaggi sterminati del deserto del sud ovest degli Stati Uniti.

Vi presentiamo un nuovo trailer ufficiale del film.