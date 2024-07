Love Lies Bleeding: ecco il trailer italiano del film A24 con Kristen Stewart

News Cinema

Diretto da Rose Glass, questo lesbo noir presentato in prima mondiale alla Berlinale del 2024 arriverà al cinema dal 12 settembre distribuito da Lucky Red.

In estrema sintesi potrebbe essere definito un lesbo noir, ma quello diretto da Rose Glass (che aveva esordito qualche anno fa con l'horror Saint Maud) è un film che spazia tra diversi generi, toccando la commedia, il revenge movie, permettendosi perfino alcune improvvise incursioni nel fantasy.

Presentato in prima mondiale al Sundance e poi alla Berlinale, Love Lies Bleeding è un nuovo film targato A24 che vede protagonista Kristen Stewart affiancata da Katie O’Brien, Ed Harris, Dave Franco e Jena Malone, che in Italia vedremo al cinema dal 12 settembre distribuito da Lucky Red.

Ambientato nel New Mexico, racconta questa storia:

Lou (Kristen Stewart), scontrosa e solitaria, gestisce la palestra del padre (Ed Harris) quando nella sua vita arriva Jackie, (Katie O’Brien), un’ambiziosa culturista diretta a Las Vegas per inseguire il suo sogno. Le due si innamorano perdutamente, ma il loro amore le trascina in un vortice di violenza, facendole precipitare nella rete criminale della famiglia di Lou.

Qui di seguito il trailer e il poster italiani ufficiali di Love Lies Bleeding, un film che, ci dice il comunicato ufficiale che ne annuncia l'uscita, "rompe gli schemi", "mettendo in scena la forza distruttiva dell’eccesso, dell’ambizione e dell’amore folle".