Lou: il trailer del revenge movie al femminile targato Netflix

Allison Janney e Jurnee Smollett sulle tracce di un uomo violento che ha rapito il figlio di una di loro. Action movie piazzato all'incrocio tra Taken e Rambo, Lou è diretto dalla regista Anna Foerster e debutterà in streaming su Netflix il 23 settembre.

Vi mostriamo qui di seguito il trailer ufficiale originale di Lou, un cupo e tostissimo revenge movie tutto al femminile che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 23 settembre.

Il film racconta la storia di una donna (Jurnee Smollett) che si allea con la misteriosa vicina (Allison Janney, l'attrice premio Oscar per la sua interpretazione in Tonya) per inseguire il rapitore della figlia, e di un viaggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti segreti del loro passato.

Sceneggiato da Maggie Cohn, sceneggiatrice di serie come Narcos: Messico e The Staircase: una morte sospetta (sul cui set ha fatto breccia nel cuore di Colin Firth), Lou è diretto dalla regista Anna Foerster, quella che ha firmato Underworld: Blood Wars nonché numerosi episodi di serie come Jessica Jones, Criminal Minds, Westworld, Outlander e Carnival Row. J.J. Abrams è accreditato come produttore.

Per le numerose scene in cui Allison Janney è impegnata in combattimenti corpo a corpo, è stata richiesta la consulenza degli stessi trainer che hanno lavorato con Charlize Theron per Atomica Bionda e con Halle Berry per John Wick.

Ecco trailer e trama ufficiali di Lou, che pare piazzarsi a metà strada tra il revenge movie in stile Taken e qualcosa di più vicino a un Rambo al femminile.





Pensando di essersi lasciata il pericolo alle spalle, Lou (Allison Janney) scopre che la sua vita tranquilla è interrotta da una madre disperata (Jurnee Smollett) che la prega di salvare la figlia rapita. Mentre infuria una forte tempesta, le due donne rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti e terribili segreti del loro passato. L'attrice premio Oscar Allison Janney e la candidata agli Emmy Jurnee Smollett recitano in "Lou" al fianco di Logan Marshall-Green e Ridley Asha Bateman. Il film sceneggiato da Maggie Cohn e Jack Stanley è diretto da Anna Foerster, mentre la produzione è affidata a JJ Abrams, Hannah Minghella e Jon Cohen di Bad Robot.