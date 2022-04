The Staircase: Il trailer ufficiale della miniserie crime con Colin Firth e Toni Collette

News Serie TV

Il drama, che racconterà la vicenda dello scrittore Michael Peterson accusato di aver ucciso sua moglie, in Italia arriverà su Sky e in streaming su NOW a giugno.

I Peterson erano una famiglia come tante altre. Almeno fino a quando Kathleen Peterson non perse la vita, in una buia serata di dicembre del 2001, rotolando giù dalle scale della bella casa che condivideva con suo marito Michael e i loro figli nella Carolina del Nord. The Staircase, che racconterà la storia di come il romanziere Michael Peterson - qui interpretato da Colin Firth - è stato accusato dell'omicidio di sua moglie, è la prossima miniserie true crime che scommettiamo piacerà agli appassionati del genere. HBO Max, dove debutterà il prossimo 5 maggio, ha diffuso il trailer ufficiale che vedete qui sotto. Ma il drama è atteso anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW, nel mese di giugno.

La trama e il cast di The Staircase

The Staircase, scritta e prodotta esecutivamente da Antonio Campos e Maggie Cohn, racconterà in otto episodi la storia di Michael Peterson, apprezzato romanziere che nel 2001 fu ritenuto colpevole dell'omicidio di sua moglie Kathleen (Toni Collette). Lo scrittore affermò che la donna era semplicemente caduta, essendo ubriaca. Il suo corpo, tuttavia, presentava diverse ferite, compresa una che suggeriva che fosse stata colpita da un oggetto contundente. Seguì così l'arresto di Peterson e un processo per omicidio che la serie ripercorrerà. Il trailer mostra anche come gli eventi di quella tragica notte ebbero un impatto devastante sulla famiglia Peterson, con i figli di Michael e Kathleen che dovetterò scegliere da che parte stare.

Oltre a Firth e Collette, la miniserie può vantare un cast all star che comprende Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Chocolat), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Olivia DeJonge (Elvis), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Tim Guinee (Inventing Anna), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Sophie Turner (Il Trono di Spade), Vincent Vermignon (Romy and Michele's High School Reunion), Odessa Young (Shirley) e Parker Posey (Lost in Space).

Un caso che ha attirato l'attenzione

Il caso Peterson, anche vista la notorierà dello scrittore, ha attirato subito l'attenzione di giornalisti e documentaristi. Già nel 2004 arrivò la prima docuserie del regista Jean-Xavier de Lestrade, su cui questa miniserie si basa (anche nel trailer si fa riferimento a un documentarista interessato alla vicenda, dettaglio che quindi sarà inglobato nelle trame di The Staircase). Nel 2003 Michael è stato condannato definitivamente, ma nel 2017 è tornato in libertà, perché l'accusa è stata ridotta a omicidio colposo. Così la docuserie di Lestrade è stata ripresa e aggiornata da Netflix nel 2018, ed è diventata uno dei grandi successi true crime della piattaforma.