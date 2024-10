Looney Tunes: un lungometraggio segretissimo in preparazione alla Warner Bros.

News Cinema

La casa madre dei Looney Tunes, Warner Brothers Animation, annuncia di avere in preparazione un film d'animazione per il cinema, ultrasegreto, con tutta la banda dei Looney Tunes.

Il 7 novembre, in Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes, ritroveremo sul grande schermo Porky Pig e Duffy Duck, atteso ritorno al cinema dei personaggi animati tanto amati, anche se il film, accolto benissimo dalla critica e dal pubblico che l'hanno visto, è stato ripudiato dalla Warner, come vi diciamo sotto. Ma nonostante questo, proprio la casa madre, tramite il presidente Bill Damaschke, ha annunciato che in preparazione ha un film "segretissimo" che riguarda proprio la banda dei Looney Tunes.

Il nuovo film dei Looney Tunes e quelli ripudiati dalla Warner

Dopo aver di fatto cancellato Coyote vs Acme, la Warner Bros Animation ha "rinnegato", non sappiamo per quali motivi, Un'avventura spaziale, che in America è stato distribuito da Ketchup Entertainment e in Italia arriverà al cinema con Lucky Red, dopo un'anteprima a Lucca Comics & Games. Presentato al celebre festival di animazione di Annecy, il film ha ricevuto reazioni molto positive, rendendo ancora più incomprensibile per noi profani la decisione della Warner, che, comunque, non ha rinunciato alla proprietà, visto che di fronte al numeroso pubblico della convention Lightbox Expo, il suo presidente Damaschke ha annunciato che nella casa madre è in preparazione un lungometraggio animato che avrà un'importante uscita cinematografica. A questo punto non resta che aspettare. That's All, Folks!