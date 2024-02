Longlegs: ecco il "vero" teaser trailer dell'horror con Maika Monroe e Nicolas Cage

News Cinema

Dopo i tre inquietanti, misteriosi e brevi video che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane, ecco quello che assomiglia a un teaser trailer della sua forma più tradizionale, che rimane però ugualmente enigmatico e disturbante.

Prosegue la notevole, e lodevole strategia di marketing che Neon, che distribuirà il film negli Stati Uniti, sta portando avanti per Longlegs, il nuovo film diretto da e Osgood "Oz" Perkins e interpretato da Maika Monroe e Nicolas Cage.

Nelle scorse settimane vi avevamo mostrato tre brevi video, tutti molto enigmatici e inquietanti, che ci calavano in maniera misteriosa dentro atmofere decisamente malsane e perturbanti.

Ora è apparso online un nuovo teaser, questa volta dalla durata più sostanziosa, di circa un minuto e mezzo, che assomiglia di più a quello che normalmente definiamo un teaser trailer ma che non rompe ancora del tutto il mistero, e che risulta ugualmente decisamente spaventoso e spiazzante.

Come i precedenti, ha un titolo: in questo caso è "You've got the teeth of the hydra upon you", ovvero "i denti dell'idra incombono su di te".

Lo potete vedere qui di seguito:





Nuovo lavoro dei uno dei nuovi autori più interessanti del cinema horror contemporaneo, il regista di film come February - L'innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa e Gretel e Hansel, Longlegs è un film che inietta forti dosi di esoterismo e horror dentro a una struttura che è quella tipica del thriller che racconta della caccia a un serial killer.

La Monroe, già protagonista di It Follows, interpreta infatti il ruolo di un'agente dell'FBI di nome Lee Harker che viene assegnata a un caso irrisolto di serial killer che prende pieghe inaspettate quando alcuni indizi appaiono direttamente legati con il mondo dell'occulto, facendole anche scoprire di avere un legame personale con l'assassino, soprannominato Longlegs, e interpretato da Cage.

Intervistato dal giornalista del New York Times Kyle Buchanan, qualche tempo fa Cage ebbe a definire il suo personaggio "un Geppetto posseduto", poiché "realizza delle bambole, e queste bambole entrano in dlele famiglie, e queste famiglie fanno di conseguenza delle cose terribili". Cage aggiunse poi di ritenere che "Perkins stesse raccontando, in qualche modo, una storia su sua madre, e io ho interpretato Longlegs come un personaggio adrogino, cercando di interiorizzare la mia, di madre".

Non so voi, ma questo a me pare uno dei nuovi film più interessanti tra quelli in arrivo nei prossimi mesi.

In attesa di sapere e vedere di più, questi sono i precedenti tre, brevi e spaventosi teaser di Longlegs: