Lo Strangolatore di Boston: Il trailer italiano del thriller true crime con Keira Knightley e Carrie Coon

Basato sul caso di cronaca degli anni '60, Lo strangolatore di Boston sarà disponibile, su Disney+, dal 17 marzo. Ecco dunque il trailer italiano.

Lo strangolatore di Boston - thriller true crime che racconta dell'impegno di due giornaliste per fermare il serial killer attivo negli anni '60 - sarà disponibile, in Italia, su Disney+ - nella sezione Star - a partire dal 17 marzo. In queste ore è stato dunque diffuso il trailer italiano della pellicola, che vanta nel cast la presenza di Keira Knightley e Carrie Coon.

Lo strangolatore di Boston - Trama, cast e trailer italiano del thriller true crime di Matt Ruskin

Lo strangolatore di Boston racconta la vicenda del serial killer dal punto di vista delle due giornaliste che per prime si interessano al caso. Loretta McLaughlin, reporter del quotidiano Record-American, fu infatti la prima a collegare tre casi di omicidi irrisolti, ipotizzando che fossero tutti ad opera dello stesso assassino. Aiutata dall'amica e collega Jean Coole, cercherà quindi di far procedere le indagini, arrivando a mettere a repentaglio la sua stessa vita. La pellicola si sofferma anche sul clima di misoginia e sessismo della Boston dei primi anni '60, che rischiò più volte di mandare in fumo la ricerca di verità delle due protagoniste.



A vestire i panni di Loretta McLaughlin è Keira Knightley, mentre Carrie Coon interpreta Jean Coole. Knightley - candidata all'Oscar per Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game - torna quindi a confrontarsi con un personaggio realmente esistito dopo i numerosi biopic a cui ha preso parte. Carrie Coon è invece nota al grande pubblico per i suoi ruoli ne L'amore bugiardo - Gone Girl e Ghostbusters: Legacy. La star è inoltre apparsa nel MCU - ha ha prestato corpo e voce alla villain Proxima Nox, alleata di Thanos in Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame - mentre in ambito televisivo è apparsa nella serie The Leftovers - Svaniti nel nulla e nella terza stagione di Fargo. Completano poi il cast Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp e Chris Cooper - vincitore del premio Oscar per Il ladro di orchidee. Il film è scritto e diretto da Matt Ruskin, regista originario di Boston che ha voluto approfondire una vicenda avvenuta nella sua città, di cui ha sentito parlare sin da quando era ragazzo. Nel team di produttori figurano invece Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara e Tom Ackerley. Michael Fottrell e Sam Roston sono invece coinvolti nel progetto in qualità di produttori esecutivi. Targato 20th Century Studios, Lo Strangolatore di Boston sarà quindi disponibile, come accennato, in streaming su Disney+, mentre negli Stati Uniti sarà distribuito in esclusiva su Hulu. Appuntamento dunque al 17 marzo, per scoprire lo straordinario contribuito delle due giornaliste alla cattura di uno dei più spietati serial killer di tutti i tempi.