Lo Spazio Coming Soon alla Festa del Cinema: il gran finale è il party del film Orlando, My Political Biography

Volge al termine la Festa del Cinema di Roma e Coming Soon Service chiude le attività organizzando il party per il film Orlando, My Political Biography, acquistato per l'Italia da Fandango.

Volge al termine la 18ª Festa del Cinema di Roma e anche lo Spazio Coming Soon si avvia alla chiusura delle attività promozionali legati dei film le cui produzioni e distribuzioni hanno scelto la professionalità di Coming Soon Service. Allestimenti dei set televisivi, delle round table e conferenze stampa e tutta la serie di servizi di ricettività per il massimo comfort e riservatezza degli ospiti, sono state garantite dal primo all'ultimo giorno per tutte le delegazioni con attori e autori che sono transitate nello spazio di Piazza Apollodoro.

L'area di 950 metri quadrati con padiglioni e coperture ha cambiato faccia più volte per assecondare le esigenze dei clienti. Nell'ultima giornata, per esempio, Pierfrancesco Favino è stato protagonista degli incontri con la stampa per l'uscita in sala di Comandante mentre la sera, luci, musica, pallocini e fumo scenico hanno vestito il party del film Orlando, My Political Biography, documentario scritto e diretto dal filoso e attivista trans Paul B. Preciado e girato circa un secolo dopo la pubblicazione dell'Orlando di Virginia Woolf, il primo romanzo in cui il protagonista cambia sesso nel mezzo della storia. Distribuita in Italia da Fandango, l'opera dipinge il ritratto di un mondo in fase di trasformazione, dove il cambiamento non riguarda più solo il genere, ma anche la poesia, l'amore e il colore della pelle. E anche lo Spazio Coming Soon si è così trasformato da riservato e quieto luogo di interviste con coffe break al festoso party con cena e open bar per 400 persone, con persino un'area tatuaggi sotto la "Bolla di Cristallo" Del Brusco.

Oltre a Favino, nell'arco dei 10 giorni di Festival sono stati ospitati Zucchero, Christian De Sica, Michele Riondino, Tornatore, Filippo Timi, Francesco Arca, Kasia Smutniak, Ginevra Elkan, Margherita Buy, Alba rorwacher e Emma Dante. Ma è sempre importante ricordare che questo allestimento non sarebbe stato possibile senza i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto con i loro prodotti e servizi: Magnum, Grom, Cornetto, Peroni Nastro Azzurro, Acqua Orsini, Orsini Soda, Del Brusco Tendocoperture, Desantis Olio, Jessica Pezzella Make Up Academy, Gipsy Inside, CrAft n Co., Bonaventura Maschio, Caffè Colorado e l'azienda Recreate.