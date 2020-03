Lo sguardo dell'altro: Laura Morante nel suo primo film erotico

News Cinema

Diretta dallo spagnolo Vicente Aranda, l'attrice interpreta una donna che scopre e studia se stessa attraverso il sesso.

In molte delle classifiche dei migliori film erotici di sempre, o meglio soft porn, perché qui non parliamo certo di Cicciolina, Rocco Siffredi & Co (con tutto il rispetto, per carità) figura, nelle prime posizioni, Lo sguardo dell'altro di Vicente Aranda. Uscito nel 1998, ha una protagonista di nostra conoscenza, Laura Morante. L'attrice faceva a parte di una donna viziosetta assai, o, come direbbero alcuni, "disturbata", perché ossessionata dalla trasgressione e dal sesso compulsivo e sempre più proibito. La sua fissazione nasceva dalla voglia di ribellarsi alla castrante educazione alto-borghese ricevuta e la portava verso un infernale viaggio dei bassifondi di Madrid. Il personaggio aveva un nome curioso, Begonia, e teneva un video-diario su indicazione del suo psichiatra. La sua strada a luci rosse si incrociava con quella di un diciottenne, un pittore anzianotto e qualche ex. Presentato in concorso al Festival di Berlino, Lo sguardo dell’altro si aggiudicò un paio di Yoga Awards, corrispettivi spagnoli dei Razzie Awards. Per fortuna nessuno dei due andò a Laura Morante.

Lo sguardo dell’altro: film erotico o non erotico?

Vicente Aranda non sarebbe affatto d’accordo con la definizione di film erotico che abbiamo dato al suo film. Il regista lo ha sempre definito "psico-erotico", spiegando: "L'ambizione di Begonia è la trasparenza (...) E’ una donna che detesta l'obbligatoria reciprocità dell'amore. Desidera godersi la vita nel senso più ampio del termine e cerca la purezza attraverso il sesso". Certo, il poster originale del film è un po’ pruriginoso, e in un vecchissimo trailer si vede una piccola orgia su un letto con una testiera a forma di cuore, ma fidiamoci del filmmaker spagnolo. Comunque l'Italia fu l'unico paese, oltre alla Spagna, dove Lo sguardo dell'altro uscì in DVD. Significa forse che siamo un popolo che ama le storie licenziose?

A chi criticava ne Lo sguardo dell'altro l'assenza di una trama o notevoli incongruenze narrative, Aranda rispose: "Il film non ha un plot, è un'istantanea che dura 90 minuti piena di sottigliezze”. Disse anche che il piacere era secondario rispetto all'inconfessata esigenza di maternità. Lo sguardo dell'altro era ed è, insomma, molto più complesso di quanto non si possa pensare. La fonte di ispirazione, non a caso, era un romanzo di Fernando Delgato, "La mirada del otro".



Lo Sguardo dell'altro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Laura Morante e Miguel Bosé

Prima che a Laura Morante, il personaggio di Begonia era stato proposto a Victoria Abril, che per divergenze caratteriali e creative con il regista si diede alla macchia. L'attrice, allora davvero splendida e da poco uscita da Ferie d'agosto di Paolo Virzì, fu doppiata nella versione originale, ed è strano sentirla parlare con una voce non sua. Per quasi l'intera durata del film, la Morante ha i capelli raccolti, ma a un certo punto - colpo di scena! - eccola indossare una parrucca riccia color platino. Laura amò la sceneggiatura, non vide alcun voyeurismo nel film e le piacque l'idea di una donna che, attraverso una graziosa telecamera tonda, spiava il proprio corpo e la propria intimità per capirsi.

Lo sguardo dell'altro vanta nel cast anche un personaggio che nei primi anni '80 andava fortissimo: Miguel Bosé. A lui Aranda affidò il piccolo ruolo di Santiago, il fidanzatino del liceo della "mantide" Begonia. Gli regalò anche una delle battute migliori del film: "E’ bella la nostalgia di ciò che non è mai accaduto". E la frase top di Laura/Begonia? Senza dubbio: "Il mio corpo non è un pianeta remoto, a me sconosciuto, ma colonizzato dai miei amanti". Ed è già cult!