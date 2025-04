Little Shop of Halloween Horrors: Joe Dante aggiorna sul non felice stato del progetto

News Cinema

L'anno scorso Joe Dante stava per fare il suo atteso ritorno dietro la macchina da presa con Little Shop of Halloween Horrors ma il progetto, a quanto pare, è al momento abbandonato.

L'anno scorso, per tutti i fan del suo lavoro che tanto ci ha dato negli anni, sembrava che Joe Dante stesse finalmente per tornare dietro la macchina da presa, dopo ben 12 anni che non riesce a farsi finanziare un film (il che la dice lunga sullo stato delle cose nel cinema americano...). In collaborazione col suo leggendario mentore Roger Corman, scomparso qualche mese dopo, Dante aveva pensato a una moderna rilettura de La piccola bottega degli orrori, il film del regista del 1960, rilanciato col musical teatrale e cinematografico nel 1986. Il film si sarebbe intitolato The Little Shop of Halloween Horrors, ma a quanto riporta lo stesso Joe Dante, siamo purtroppo di nuovo a un punto morto.

The Little Shop of Hollywood Horrors: la "stasi" delle cose

Parlando con The Direct in un'intervista esclusiva al WonderCon sul progetto di reboot de La piccola bottega degli orrori, Joe Dante ha così risposto a una domanda in merito allo stato delle cose: "La parola giusta è stasi, non stato. Al momento, come parecchie cose in questa città, non sta succedendo niente e noi speriamo sempre che le cose cambieranno, ma adesso non è decisamente il momento migliore per far partire dei progetti". Questa notizia ci amareggia molto, ma non ci stupisce affatto: come Joe Dante, sono molti i registi che hanno dato e potrebbero ancora dato molto al cinema contemporaneo, come John Waters e John Sayles, che non trovano finanziamenti per i loro film e sono costretti dall'inattività. La sceneggiatura di The Little Shop of Halloween Horrors è stata scritta da Charles S. Haas, che per Joe Dante ha firmato lo splendido Matinee.

(foto Joe Dante di Soppakanuuna, Wikimedia Commons, 2012)