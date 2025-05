Lilo & Stitch, ottimo primo giorno al botteghino italiano: doppia la Sirenetta, ma il Re Leone è sempre il Re

News Cinema

Era nell'aria che il remake Disney di Lilo & Stitch fosse tra i più attesi: i dati Cinetel del primo giorno di programmazione in Italia sembrano confermare la cosa. Il re leone del 2019 rimane però su un altro pianeta.

Stando ai dati Cinetel, il remake di Lilo & Stitch targato Disney è partito molto bene nel suo primo giorno di programmazione nelle sale italiane: guardiamo le cifre e soprattutto confrontiamole con quelle di alcuni precedenti remake, per avere la conferma di un'operazione che sul piano commerciale si presentava già piuttosto centrata. Rispetto al tonfo di Biancaneve o al trionfo del Re Leone nel 2019, dove si collocano le avventure rivisitate "dal vero" della piccola Lilo e dell'Esperimento 626 che oltre vent'anni fa diede una scossa all'animazione disneyana?



Lilo & Stitch, i numeri del primo giorno al botteghino italiano

Uscito al cinema il 21 maggio, il nuovo Lilo & Stitch diretto da Dean Fleischer-Camp ha raccolto 1.256.000 euro in un giorno. Il contestatissimo (a priori e a posteriori) Biancaneve a marzo ha iniziato la sua marcia con 348.000 euro, terminando il tragitto con 7.190.000. Possiamo già dire che questo "Lilo & Stitch 2.0" sta avendo facilmente la meglio sul recente inciampo, in un rapporto di quasi 4:1, però era anche assai prevedibile, sia per l'attesa evidente che c'era per questo progetto, sia per la negatività che aveva abbracciato Biancaneve.

Più interessante può essere invece paragonare questo primo giorno a quello del remake della Sirenetta (2023), leggermente meno contestato di Biancaneve, ma anche legato alla nostalgia per gli anni Novanta o giù di lì, generalmente più efficace al botteghino. Le avventure di Ariel debuttarono qui da noi con 630.000 euro (a fine corsa erano diventati 12.032.000): Lilo & Stitch lo sta già doppiando senz'alcun problema, così come sta facendo mangiare la polvere all'Aladdin con Will Smith, 752.850 euro alla partenza, 15.440.000 euro al traguardo. Naturalmente non si può parlare di record assoluti quando esiste un solo sovrano: rimane ancora imbattibile il record dei remake disneyani al primo giorno, segnato dal Re Leone nel 2019 con 2.943.300 euro (il totale fu di 37.500.000!).

Ad ogni modo, le previsioni sui quattro giorni negli USA, a cavallo del Memorial Day, parlano di una forbice tra i 185 e i 230 milioni di dollari (fonte Boxoffice Pro), per cui Lilo & Stitch è pronto a un successo economico notevole. D'altronde, è uno di quei progetti spostati dal CEO Bob Iger dallo streaming alla sala, com'è successo a Oceania 2, in grado di raggiungere il miliardo di dollari d'incasso mondiale. Potrebbe accadere anche al buon vecchio Esperimento 626? Tenendo presente i risultati finali degli altri remake citati (Re Leone escluso), sembra proprio un obiettivo alla sua portata. Leggi anche Lilo & Stitch, il produttore si sbilancia in merito ad un sequel live action: "C'è un mondo là fuori"